Sfide Andrea Costa e Virtus cercano certezze

La Virtus vuole il poker di vittorie. Questa sera (ore 18) la Neupharma giocherà sul campo di Lumezzane. Un’altra partita impegnativa per la truppa di Mauro Zappi, che arriva dopo una settimana un po’ complicata: "La squadra continua a essere martoriata dalla sfortuna – commenta il coach – abbiamo avuto Morara influenzato, è rientrato in gruppo solo venerdì quando abbiamo potuto giocare cinque contro cinque. Purtroppo dal 7 febbraio in avanti ci sono state sempre delle problematiche, ma questo non ha intaccato l’entusiasmo di un gruppo che lavora sodo". Nelle ultime settimane la V imolese ha dovuto fare i conti con l’assenza di Luca Valentini: "Come da programma ha lavorato con il preparatore, si è aggregato al gruppo giocando in parte con la squadra. Rientra in rosa, non possiamo aspettarci niente di più che pochi minuti per fiato e condizione".

Ora c’è la sfida in terra bresciana con quel Lumezzane che all’andata fu battuto 83-55: "Ci attende una partita durissima, Lumezzane viene da una brutta sconfitta, vorrà rifarsi. In casa gioca diversamente da come lo fa in trasferta, alzano i ritmi, segnano tanti punti e lo fanno con grande entusiasmo. Troveremo un’avversaria che ha bisogno di punti e questo significa affrontare una squadra in emergenza. Sarà un match molto insidioso, le squadre giocano anche per il gusto di batterci, ci siamo guadagnati il rispetto, oltre a questo, dovremo essere bravi a gestire ritmi e momenti difficili. Per fare risultato dovremo essere ancora una volta di più squadra, dall’altra parte avremo un gruppo che cercherà di renderci la vita molto difficile".

Antonio Montefusco