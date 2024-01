Sfide Virtus e Andrea Costa, esami diversi

Turno infrasettimanale per la Virtus che stasera (ore 20.30) giocherà in casa con il San Vendemiano terzo in graduatoria. Un ostacolo particolarmente alto per i gialloneri a caccia della quinta vittoria consecutiva. Solo qualche giorno per preparare un impegno così impegnativo: "Quando c’è un infrasettimanale – commenta coach Mauro Zappi – bisogna fare i conti la vicinanza della partita precedente limando gli errori commessi e scremando le informazioni da passare alla squadra sull’avversario che arriva. Ci sono davvero poche ore per per preparare le contro mosse da piazzare sul campo". Nell’ultimo mese Aglio e compagni hanno messo alle corde Padova, Andrea Costa, San Severo e Taranto, ma stavolta dovranno confrontarsi con chi ha vinto 14 volte in 19 incontri e attualmente è secondo in graduatoria in coabitazione con Roseto alle spalle di Ruvo di Puglia: "Mi aspetto una partita durissima. San Vendemiano si presenta da solo, in casa non ha mai perso, in trasferta ha sempre fatto partite di grande sostanza. Da parte nostra serve un ulteriore step a livello fisico, i nostri avversari hanno un ottimo playmaker, poi lunghi dinamici come Oxilia, Chimenti, e Gatti. Ci sono tante frecce nell’arco avversario, dovremo fare attenzione ai dettagli ed essere più precisi nel piano partita. Ci sarà da aspettarsi delle folate sia offensive che difensive, e queste possono far svoltare i match come è accaduto tante volte in questo torneo. La Virtus può e deve essere brava a battere queste caratteristiche. Serve una gara ad alto livello da affrontare con il morale alto e una posizione che ci sorride di più dopo le ultime quattro vittorie".

L’allenatore imolese analizza ancora di più nel dettaglio gli avversari di turno: "E’ una squadra di struttura che può contare su 10 giocatori veri, due per ogni ruolo, a questo va aggiunto un allenatore di categoria superiore. E’ la prima difesa del girone, quella che fa tirare peggio e fa fare meno assist agli avversari. Servirà una Virtus sopra le righe e un PalaRuggi folle e rovente come è sempre stato in tutti i nostri incontri. Ho fiducia per questa partita, proveremo a giocarcela con le nostre caratteristiche ed il supporto della nostra gente".