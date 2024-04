Sfide Virtus e Andrea Costa, via alla volata

La Virtus gioca al PalaRuggi (palla a due ore 18) con Mestre, arbitrano Eugenio Roberti di Napoli e Francesco Cattani di Rieti. Non è stata una settimana semplice, in casa giallonera ha avuto un problema al ginocchio Marco Barattini. Si sono allenati a scartamento ridotto Francesco Magagnoli, Gioacchino Chiappelli e Dario Masciarelli, tutte e tre ko per un forte attacco influenzale. L’assenza di Barattini è praticamente quasi certa, coach Zappi cercherà di recuperare almeno un paio dei tre influenzati; venerdì ad esempio l’allenatore della V imolese aveva a disposizione solamente 7 giocatori. In un momento come questo, con la permanenza già in tasca e la possibilità ancora aperta di centrare i playoff, i gialloneri non sono al meglio della condizione e dall’altra parte ci sarà una formazione bella tosta come Mestre.

Nei momenti di difficoltà Aglio e compagni sono sempre stati capaci di buttare il cuore oltre l’ostacolo, se dovessero mancare tutti e quattro, Zappi si troverebbe senza i quattro elementi del quintetto più o meno base. In questo caso tatticamente la Virtus l’allenatore dovrebbe mettere in atto un piano b in poche ore decisamente non semplice: "Ci sarebbe piaciuto essere pronti e in condizioni normali – commenta Zappi – siamo vittima di questo grande attacco influenzale che ha colpito la squadra. La squadra non si è potuta allenare come volevamo, siamo pronti mentalmente, purtroppo non lo siamo fisicamente e davanti avremmo uno scoglio molto importante". La Virtus avrà di fronte una Mestre che veleggia a 38 punti e ha tutte le carte in regola per essere protagonista in questo finale di stagione: "Come Virtus dovremo mettere in campo lo spirito che ci ha portato fino a qua, in condizioni fisiche menomate tutto questo si aggrava e diventa più complesso. Ognuno dei giocatori dovrà andare oltre le proprie possibilità e oltre le difficoltà; questi sono passi obbligati. Sarà una gara impegnativa, Mestre è la squadra più tattica del campionato, alterna tante difese adattandosi agli avversari. Sanno accendersi con i loro grandi tiratori, l’asticella delle loro ambizioni è molto alta. Noi faremo la nostra partita e nonostante l’emergenza proveremo a vincere tutte le gare che mancano da qui a fine regular season".