Show nell’intervallo. Ecco Giovie e Micke, star di X Factor

Sarà sabato 23 dicembre alle 20,30 la data da cerchiare sul calendario: alla Baltur Arena, infatti, arriva Chiusi, per quella che sarà senza dubbio una partita molto importante per il prosieguo del campionato della Sella Cento. Non si tratta, però, dell’unico motivo per venire al palazzetto di Piazzale Donatori e godersi le emozioni della Serie A2: sabato tornerà, infatti, l’Halftime Show, in una veste completamente rinnovata grazie al supporto di Hera, l’azienda multiservizi che ha creduto nella piattaforma che un pubblico come quello della Benedetto può offrire agli artisti di domani.

I primi a “scendere in campo” nel nuovo Halftime Show AtmosfHera saranno, quindi, i rodigini Giovie e Micke, all’anagrafe Giovanni Guarnieri e Michele Ballo, cantante e compositore, che hanno unito le loro carriere nell’edizione 2023

di X Factor.