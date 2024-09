Si alza il sipario sulla Stosa Virtus 24-25. Grande partecipazione al PalaPerucatti

La nuova Stosa Virtus 24/25 è stata presentata ufficialmente ieri sera alla stampa, alle autorità, agli sponsor e a tutti i sostenitori rossoblu. Al PalaPerucatti è stata una bellissima serata di festa di fronte ad una cornice di pubblico delle grandi occasioni. A sfilare sul parquet di Piazzetta Don Perucatti sono stati per primi i tantissimi bambini del mini basket, seguiti dai ragazzi delle 10 squadre giovanili maschili e femminili. Un movimento, quello virtussino, che conta circa 270 atleti e che rappresenta una realtà di primo livello in città, come ha tenuto a ribadire anche l’assessore allo sport del comune di Siena Lorenzo Loré che ha notato proprio la grande presenza di bambini e ragazzi. Infine il momento clou della serata che ha visto scendere in campo uno ad uno, "scortati" fino a centro campo da due ali di ragazzi, i 13 protagonisti della prima squadra che da sabato prossimo difenderanno i colori rosso blu nel campionato di serie B interregionale. A consegnare le maglie anche il presidente Bruttini, tra i più longevi d’Italia visto che è arrivato al trentacinquesimo anno da presidente, e il patron di Stosa Maurizio Sani. "È una bella serata di festa - è il commento del presidente rossoblu - e siamo di fronte ad una nuova annata che speriamo ci riservi delle belle soddisfazioni. Vedere così tanti atleti tra mini basket e giovanili è una grande soddisfazione. Per quanto riguarda la prima squadra abbiamo costruito un roster giovanissimo, forse per età media la squadra più giovane del campionato, e per questo non ci poniamo obiettivi. Siamo però convinti di avere ragazzi di talento, guidati da un allenatore di alto livello nonostante la giovane età, un coach che sa lavorare benissimo con i giovani, capace di plasmarli e farli rendere al meglio".

Molto emozionato anche il patrono di Stosa Maurizio Sani che ha salutato il numeroso pubblico presente: "sono qui per il terzo anno consecutivo e sono contento di poter sostenere la Virtus. Quest’anno la Pianese, la squadra di cui sono presidente, è in serie C e ha richiesto un impegno economico importante, ma ho deciso di confermare la sponsorizzazione perché voglio bene alla Virtus, una società di persone serie e con un presidente che è un amico. Quindi non mi resta che dire, Forza Virtus, Forza Pianese e forza Stosa". Così ha concluso il suo passaggio Maurizio Sani che poi ha consegnato la maglia a Dal Maso (nella foto), uno dei senatori della squadra. Una compagine giovane ma che aspetta di stupire tutti già a partire da sabato sera. La serata si è conclusa con il saluto del ds Voltolini e la consegna della tessere abbonamento numero uno a Chiara Sestini, studente del liceo artistico e autrice del disegno che ha ispirato la campagna abbonamenti "t’appartengo".