Sibe, missione compiuta

Gioie e dolori nel campionato di serie C maschile per le pratesi. La Sibe Gruppo AF Prato vince 90-72 con la Fides Montevarchi sovvertendo i pronostici della vigilia e ottenendo altri due punti preziosi per blindare la seconda posizione e il pass per la fase successiva della stagione. L’Union Basket, al contrario, complici le tante assenze, viene sconfitta 78-59 a Pontassieve da Valdisieve Basket e rimane nella parte medio bassa della classifica. Partiamo dalla vittoria dei Dragons.

La Sibe parte molto bene e si vede dai primi possessi e dai pick and roll: piovono punti dall’arco e dal pitturato. Positive fin da subito anche le rotazioni, che consentono ai pratesi di chiudere il primo quarto avanti di 15 punti. Il secondo parziale prosegue con il copione del primo e il vantaggio Sibe raggiunge i 20 punti. Solo nel quarto finale c’è un naturale calo fisico dei Dragons, che lasciano terreno libero a Montevarchi senza però troppi grattacapi. Secondo posto consolidato e differenza canestri ribaltata, dunque, per la Sibe al termine di una gara fantastica, con la nota positiva a margine dell’ottimo esordio del neo arrivo Francesco Forti. "Vittoria bella e importante. Siamo stati davvero solidi, lavorando su piccoli dettagli, per tutta la gara. In una partita così devi stare concentrato, non diventare frenetico – commenta coach Pinelli - . Rispetto alle altre due gare con Montevarchi in campionato e coppa abbiamo fatto lo stesso tipo di partita, con momenti diversi. E la squadra ha trovato dentro di sé le risorse per aggiustare le cose e trovare il flusso a noi più congeniale. Ora pensiamo alla prossima partita in trasferta di domenica prossima a Siena, sponda Costone. Siamo sulla strada giusta per cercare la versione migliore di noi stessi".

Sconfitta pesante, al contrario, per l’Union Basket Prato targata Sim Tel sul campo di Valdisieve. Senza Bellandi, Guasti e Lanari, con Corsi, Municchi, Dionisi e Bogani non al 100% i pratesi partono malissimo e chiudono il primo quarto in svantaggio 24-13. La musica non cambia nel secondo quarto, quando Valdisieve raggiunge anche i 20 punti di vantaggio. Si va al riposo lungo con l’Union Basket sotto 41-24. Al rientro in campo dopo la sosta lunga negli spogliatoi i ragazzi di coach Paoletti ingranano in attacco e iniziano una rimonta che viene interrotta dalle espulsioni di Biagi e Faticanti (una per parte). All’ultima sosta Valdisieve è ancora avanti 67-41. Inutile la reazione nell’ultimo quarto, che non basta ai pratesi per riagguantare il match. L. M.