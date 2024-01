Simioni, infortunio smaltito: "Ora mi serve continuità"

È tornato ieri ad allenarsi assieme ai compagni, Alessandro Simioni. Il lungo, che aveva saltato di fatto tutta la scorsa settimana per un fastidio muscolare, è di nuovo a tutti gli effetti a lavorare con la squadra. In mezzo, tutt’altro che banale, una prova da 12 punti con 6/6 da due in 17 minuti contro Cividale. Un match disputato non al 100% della condizione fisica ma in cui è riuscito a essere parecchio efficace. "Io però vorrei cercare di essere il più continuo possibile – spiega proprio Simioni –. Trovare una linearità di rendimento senza troppi sbalzi che possa segnare una tendenza anche nelle prossime partite. Cosa ci resta della partita di sabato scorso con Cividale? Tanto amaro in bocca. Non dico che l’avevamo vinta, ma quei due strappi l’avevano indirizzata dalla nostra parte e non siamo riusciti a concretizzare. Peccato per la percentuale da fuori, in effetti non ho visto molte triple entrare (0/2 Simioni, 3/18 il totale di squadra, ndr). Credo però che l’abbiamo persa proprio in quei due momenti a cui facevo accenno prima, quei due break che poi sono stati ricuciti dai nostri avversari".

Rbr ora deve riprendere a macinare in vista delle ultime tre partite. La corsa, cominciata con le due belle vittorie esterne di Chiusi e Cento, ha subito un inciampo. "Però stiamo lavorando bene – prosegue il lungo biancorosso –. Il coach ci sta dando il giusto sprone e le partite precedenti a quella con Cividale hanno segnalato il buon momento. Peccato per non aver centrato i due punti nell’ultima occasione, ci sarebbero serviti". Riviera Banca vuole rifarsi ora con Nardò, che arriverà domenica al Flaminio forte di un settimo posto con quattro punti in più in classifica. Un successo significherebbe risucchiare definitivamente i pugliesi nella lotta a cavallo tra playoff e playout.

"Abbiamo tre partite prima dell’orologio e vogliamo fare il massimo possibile, tanto più che abbiamo dimostrato di saper competere anche con le squadre di alta classifica come sono Udine e Trieste. Ora però bisogna concentrarsi su Nardò e stiamo facendo questo: pensare al 100% a questa partita. Sono una buona squadra che ha anche percorso una striscia di sette successi consecutivi a un certo punto della stagione. Dovremo cercare di limitare il loro duo di americani ma anche tutti gli altri. Una partita da vincere". Con il contributo dello stesso Simioni. "Coach Dell’Agnello? Ogni allenatore ha le sue richieste difensive e così anche lui, ma in attacco direi che non mi ha mai chiesto cose particolari. I tiri me li prendo con fiducia, ora voglio essere continuo".

Loriano Zannoni