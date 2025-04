Skywalkers sfidano Cmb Carrara al Palacattaneo per un posto nei play-off

Nel turno pre-pasquale lo Skywalkers giocherà domani sera, alle 20.30, al "Palacattaneo", contro il Cmb Carrara. I ragazzi di Lupori vogliono cercare di portare a casa un successo per provare fino all’ultimo ad agganciare la zona play-off, un traguardo ad inizio stagione insperato, con i padroni di casa che sono salvi matematicamente, ma non per questo renderanno facile questa gara.

Skywalkers ha disputato una grande stagione, tenendo testa a tutte le squadre che ha affrontato e mettendo in difficoltà anche i roster più attrezzati che lottavano per posizioni di alta classifica. Sicuramente anche domani i ragazzi amaranto daranno vita ad una bella partita, contro un avversario temibile, che nonostante la tranquillà con la quale scenderà sul parquet, non si farà assolutamente sorprendere.

"Penultima gara di regular season – ha commentato Lupori, subentrato a stagione in corso a Merciadri che ha dovuto lasciare per motivi di lavoro – che ci vedrà di fronte ad un roster ormai salvo e che non ha più ambizioni di play-off, ma che non vorrà assolutamente sfigurare davanti al loro pubblico, nell’ ultima gara casalinga. Noi nutriamo ancora una piccola speranza di poter arrivare alla seconda fase della stagione e di centrare un posto nei play-off. Dovremo mettercela tutta per provare a portare i due punti a casa".

"Sarà assente Bianchini – ha aggiunto Lupori – , squalificato per due giornate. Sarà un venerdì sera molto intenso, dove cercheremo di dare il massimo per poter portare a casa i due punti e poi tentare il tutto per tutto nell’ultima gara casalinga".

Il match tra Cmb Carrara e Skywalkers sarà diretto da Alessio Chirco di Firenze e Francesco Tabarin di Pistoia. Per l’ultima di campionato gli amaranto ritorneranno sul parquet giovedì 24 aprile, al "Palatagliate", alle 21.15, contro Castelfranco.

La classifica: Pastificio Caponi Calcinaia 46; Cestistica Audace Pescia 40; Libertas 36; Donoratico, Ineos Manufactoring Sei Rose, Lions Montemurlo 34; Carrara Legends 30; Cerretese, Castelfranco Frogs 28; Skywalkers 26; Cmb Carrara 24; Studio Arcadia Valdicornia, Vela Viareggio 22; Gioielleria Mancini Monsummano, Studio Morandi Wolf Pistoia 16; Invictus Livorno 12.

Al. Lomb.