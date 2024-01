Solidarietà. Consegnato alla Caritas il cibo donato dai tifosi

La Pallacanestro 2.015 ha consegnato alla Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro quanto raccolto in occasione del match casalingo del 30 dicembre contro l’Assigeco Piacenza, per la Raccolta Alimentare 2023. I giocatori biancorossi hanno aiutato la Caritas nel trasporto delle tante scatolette di tonno e legumi, delle confezioni di riso e di pasta donate dai tifosi a sostegno dei più bisognosi. "Tutta la società ringrazia il pubblico – dice il general manager Renato Pasquali –. Oltre al cuore e alla passione per la nostra squadra, i tifosi, ancora una volta, sono attenti a chi è meno fortunato e lo fanno capire con i fatti".