Solidarietà: i New Flying Balls firmano anche una raccolta fondi. Ozzano, ingresso gratis per gli alluvionati

"Finché avrò questo amore spudorato, il mio impegno lo darò sempre". E così, nello stringersi attorno alle famiglie colpite dall’alluvione del 19 ottobre scorso, i New Flying Balls del presidente Paolo Cuzzani hanno indetto un’importante raccolta fondi per aiutare i propri concittadini nel segno della solidarietà, della comunità e del sostegno reciproco, valori fondanti del club ozzanese. La raccolta sarà attiva nella biglietteria del palasport di Ozzano in occasione delle partite casalinghe di sabato sera (big match contro la capolista Recanati, con palla a due alle 21) e del 24 novembre (sfida contro la Virtus Civitanova), ma c’è di più, come racconta il numero uno biancorosso.

"Siamo i nativi del luogo e abbiamo una certa responsabilità – spiega il presidente –, quello che succede attorno a noi è una cosa che ci riguarda e diventa difficile far finta di niente. Così, a inizio settimana abbiamo parlato tra di noi e abbiamo deciso che i residenti delle vie maggiormente colpite dall’alluvione potranno venire gratuitamente ad assistere alle partite dei Flying".

Un’iniziativa importante per il territorio e che da domani fino al derby contro l’Olimpia Castello del 29 gennaio 2025 permetterà momenti di aggregazione, sport e divertimento per agevolare la ripartenza dei concittadini ozzanesi: a tutti gli abitanti di via Volta, via Andrea Costa dal civico 10 al 16, via Bertella dal 48 al 72, via Piemonte e via Marconi dal 29 al 37, basterà presentarsi in biglietteria ed esibire il proprio documento d’identità che attesti la residenza per accedere gratuitamente all’evento.

"La nostra è una favola che dura da ormai 45 anni (il club è stato fondato nel 1980, ndr) – continua Cuzzani – e che non riguarda solo lo sport, ma il senso di comunità che c’è a Ozzano. Io ho ancora questa malattia e forse sono di parte, ma i Flying sono la squadra del paese e la gente lo sa, sia che faccia il tifo per noi sia che tifi qualcun altro. Abbiamo fatto per anni la serie B, un campionato che abbiamo disputato con pochi soldi a disposizione, e la differenza grande è stata la fotta e la volontà di fare le cose".