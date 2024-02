"Sono molto frustrato». L’amarezza di Galloway: "Odio tantissimo perdere. Ma presto mi risolleverò»

Un po’ come l’Unahotels anche la stagione di Langston Galloway, l’asso ex-Nba arrivato in riva al Crostolo la scorsa estate, ha avuto sinora due facce. Esplosiva e arrembante all’inizio, con le sue prestazioni decisive per diverse vittorie della truppa di Priftis, in calando, più che altro in termini di potenzialità offensive, nelle ultime settimane. Da giocatore intelligente quale è, ha sopperito alle scarse percentuali e alla sofferenza contro difese avversarie estremamente aggressive con grande intelligenza cestistica: mettendosi al servizio del gruppo.

Ma è ben deciso a riscattarsi. Tenendo comunque conto che resta il principale terminale offensivo del gruppo biancorosso: con 16.2 punti di media e un discreto 37.2% al tiro da 3, nonostante il deficitario 3/18 delle ultime due gare con Venezia e Brescia. Galloway, contro Venezia una grande prestazione di squadra, dopo l’addio a Hervey.

A Brescia sono bastati quattro minuti per l’ennesimo "no game". Quando finirà l’Unahotels versione Dr. Jekyll-Mr. Hyde?

"Tutte le nostre sconfitte in trasferta hanno un dato comune: il pessimo inizio di gara. È una cosa di cui parliamo quotidianamente, tra noi e con lo staff tecnico. Il primo passo è sicuramente quello di riuscire a ’entrare in partita’: abbiamo tante sfide ancora di fronte a noi, dobbiamo imparare a farlo".

Domani alla Final-Eight, a referto Reggio sarà la squadra in trasferta, magari si cambia la tendenza…

"In realtà sarà un match che dovremo giocare senza pressione addosso, entrando in campo con la consapevolezza di avere una sida molto dura di fronte a noi, ma anche una grande opportunità per fare qualcosa di speciale".

Rispetto al suo inizio: davvero esplosivo e brillante, le sue prestazioni appaiono in calo e anche dal linguaggio del corpo si vede la sua amarezza quando le cose non funzionano. Cosa occorre per rivedere il Galloway della prima fase di stagione?

"Guardate: sono molto frustrato, il primo ad esserlo; odio perdere e odio non riuscire a dare il contributo che vorrei. E il modo in cui sono arrivate le nostre sconfitte mi fa ancora più arrabbiare. Sicuramente le mie percentuali di tiro sono scese ultimamente, ma dal mio punto di vista vi assicuro che sto lavorando al massimo per trovare soluzioni a questo mio brutto momento e tornare a mostrare il mio volto migliore".

Per giocatori come lei che arrivano per la prima volta in Europa può essere ulteriore fonte di spirito e motivazione, un evento come la Final-Eight, con gare secche da dentro o fuori?

"Sicuramente è un format che mi piace; ma in realtà nel giocare una partita che conta io sono già motivato al 100%".

Con quale spirito arrivate alla sfida con la Virtus? Che obiettivo vi siete posti in chiave Final-Eight?

"Il nostro campionato dimostra che possiamo vincere e perdere contro chiunque, quindi: al di là dei nostri alti e bassi penso che faremo del nostro meglio per provare a vincere, consapevoli che la Virtus sfodererà tutta la sua forza. Sarà una dura battaglia, verosimilmente molto diversa da quella disputata in campionato, ma ci proveremo".

A Torino non sarà dei vostri il nuovo arrivato Tarik Black. Lei ha condiviso con lui diverse stagioni in Nba,che tipo di giocatore è? Come potrà essere utile nei prossimi tempi alla Unahotels?

"Lo conosco da tanti anni, prima da avversario quando eravamo entrambi in Nba e poi da compagno di squadra: vestendo la maglia di Team USA alle qualificazioni per la Coppa del Mondo. Quindi lo conosco bene. È un ragazzo che gioca duro ed è un ottimo lavoratore, oltre che una bella persona. Non vedo l’ora di vederlo qua insieme alla sua splendida famiglia, penso che questa sia una bella opportunità sia per lui che per noi".