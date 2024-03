Sorriso Andrea Costa. Coach Di Paolantonio: : "Cuore oltre l’ostacolo»

"Chi di tiri liberi perisce di tiri liberi ferisce". Si lascia andare a una battuta coach Emanuele Di Paolantonio commentando i due liberi finali con cui Alex Ranuzzi ha timbrato il successo dell’Andrea Costa su Roseto. Un successo prezioso e di prestigio, che riporta i biancorossi nuovamente a +8 sulla zona calda e che certifica la bontà del lavoro della squadra brava a guadagnarsi un finale sorridente. "Siamo stati molto bravi a segnare i due tiri finali in un ultimo quarto in cui abbiamo fatto enorme fatica – dice il coach – ma nel complesso dei 40 minuti abbiamo fatto una partita di una solidità pazzesca contro la prima della classe. Poi devo riconoscere che abbiamo approfittato di due assenze molto importanti (Mantzaris e Klyuchnyk), ma ogni tanto dice bene anche a noi e comunque Roseto resta una signora squadra da battere. I ragazzi sono stati da applausi e per l’ennesima volta hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo. Superiamo così il record di 50% di vittorie (14-13 il bilancio) e ci avviciniamo al nostro traguardo". Il movimento in attacco e la zona sono state alcune chiavi della partita biancorossa.

"Abbiamo mosso molto bene la palla in attacco, anche nell’ultimo quarto in cui la stanchezza ci ha fatto commettere errori, ma direi che l’abbiamo vinta difensivamente, chiudendo l’area, usando la zona, come la 1-3-1 che ci ha permesso di fare il break, per cui siamo stati bravi tatticamente e strategicamente. E non parliamo di blackout perché nella pallacanestro ci sta di andare avanti e andare sotto, ma alla fine abbiamo vinto e questa impresa ce la portiamo dietro", chiude il tecnico.

E domenica, ancora in casa, contro Lumezzane, l’Andrea Costa può regalarsi un altro passo in avanti in classifica. Probabilmente decisivo.

Luca Monduzzi