Spezia Basket vs BCL: Dubois sigla la vittoria al fotofinish

SPEZIA 78 BCL 79

SPEZIA BASKET: Carpani 10, Pettinaroli 8, Loschi 18, Ramirez 4, Vespa, Gogishvili 7, Merlo 3, Leporati, Morciano 13, Burla, Tedeschi, Dias 13. All.: Mori.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 4, Dubois 10, Barsanti 9, Simonetti 9, Tempestini, Del Debbio 22, Vignali 6, Pierini 11, Candigliota, Trentin 6. All.: Olivieri.

Arbitri: Franceri di Savona e Marinaro di Pisa.

Note: parziali 19-25, 44-44, 59-59.

LA SPEZIA - Settima vittoria nelle ultime otto gare per BCL che sbanca il Golfo dei Poeti e ottiene il quinto blitz esterno consecutivo. E ancora un successo a fil di sirena che vale doppio.

A decidere un match sempre equilibrato, Dubois allo scadere, con Del Debbio in formato cashmere. In avvio Pierini trascina la squadra con sette punti a referto nel primo quarto, seguito da Dubois con cinque; Spezia si affida ai tiri dalla lunetta. A canestro anche Vignali, messo in campo dai primi minuti della partita che chiude un gioco da tre. Secondo quarto che riparte da dove si è interrotto, con Spezia che si fa sotto, grazie ad una tripla di Ramirez, ma anche, a diversi tiri liberi.

Trascorsi i primi tre minuti della seconda frazione, Spezia mette il naso avanti sempre segnando dalla lunetta, approfittando anche del calo delle percentuali dei ragazzi di Olivieri. Del Debbio da tre colpisce, ma Loschi replica quasi in simultanea per il 31-30. Un grande Del Debbio ci mette del suo, con una bella tripla; lo segue a ruota Barsanti per il nuovo vantaggio del BCL (41-43); chiude il quarto Carpani: 44 pari all’intervallo lungo.

Nella ripresa le danze le apre Spezia e la Olivieri band pareggia il conto con Pierini, autore di una schiacciata: 53-52 al 25’, con i padroni di casa in bonus; una situazione che potrebbe aiutare i biancorossi a pareggiare con i viaggi dalla linea della carità. E’ un match tiratissimo. L’ultimo quarto riparte da un 59 pari. Break 5-0 per i liguri, 67-62 e padroni di casa che arrivano, addirittura, a +8 a 2’ dal termine. Sembra finita.

Del Debbio mette la tripla del -5, poi Simonetti accorcia a -3 per un altro finale al fotofinish, con Loschi sui liberi per uno su due; poi Trentin da tre punti per il sorpasso: 76-77. I padroni di casa con i liberi per il 78-77 con 17 secondi da giocare e palla a Dubois che, con la classe che lo contraddistingue, chiude il match.

Lucca, adesso, è seconda sola, avendo perso sia Empoli sia Costone Siena. E, domenica prossima, al "Palatagliate", arriva la prima della classe, San Miniato, che è due punti avanti.

Massimo Stefanini