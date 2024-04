Splendido Dany Quarrata. Violato il campo di Empoli

Quant’è bello, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata! La squadra allenata da Alberto Tonfoni espugna la palestra Lazzeri di Empoli in gara-1 dei quarti di finale dei playoff. Quarrata si impone 72-70 sul Computer Gross Use, rimontando lo svantaggio accumulato nella prima frazione di gioco (anche +14 per i locali) e il -6 dell’ultimo quarto. Decisivi gli apporti di Tiberti e Balducci. Domani, dalle 18 al PalaMelo, i mobilieri hanno la possibilità di portarsi sul 2-0, qualificandosi alle semifinali dei playoff, ove incontreranno la vincente di Cecina – Casale Monferrato (l’andata ha visto la vittoria dei labronici: 74-73). Inizio non semplice per i quarratini, subito sotto 5-0. Empoli è ficcante e al 4’ si porta sul 12-5. È un crescendo rossiniano: +9 e persino +14 (33-19). Nel secondo quarto, Quarrata prova a non mollare con Balducci, che firma il -7 (38-31). Il play si carica la squadra sulle spalle, ben coadiuvato da Antonini: sono loro, due degli ex, a riavvicinare il Dany Basket a -4 (42-38) al 17’. Tiberti realizza il canestro pesante del -1; il sigillo che significa parità all’intervallo porta la sigla di Molteni. In avvio di ripresa, i pistoiesi mettono la testa avanti per la prima volta: Antonini manda gli ospiti sul +4. Empoli si riporta presto in parità. La frazione conclusiva vede i biancorossi empolesi riprendere in mano il controllo della gara, toccando il +6 (65-59) con Quartuccio. Quarrata pare in difficoltà, ma Regoli segna canestri pesanti, fino a riportare i suoi a -1 (67-66). Dopo i tre liberi di Giannone, Empoli ha la chance di archiviare la pratica, ma non la sfrutta. Allora il Dany Basket lo punisce: un gioco da 3 punti di Balducci e l’appoggio di Tiberti significano sorpasso (71-70). Nel finale Rosselli non trova più la retina e allora può scattare la festa. Il secondo atto della serie è in programma in via Arcoveggio domani (via alle 18), mentre il terzo episodio – dovesse servire – si disputerebbe a Empoli sabato 4 maggio (inizio alle 21). Chi passa il turno se la vedrà con la vincente di Cecina-Casale Monferrato.Tabellino: Marini, Mustiatsa 6, Balducci 18, Molteni 4, Falaschi 3, Calugi 3, Regoli 8, Frati, Antonini 10, Tiberti 20.

Gianluca Barni