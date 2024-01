Spogliatoi. Benedetto: "Meglio con Fidenza, dobbiamo crescere»

Al termine della gara con Cernusco, in cui Ferrara ha centrato la sua seconda vittoria consecutiva, coach Giovanni Benedetto vede il bicchiere mezzo pieno, anche se la prestazione dei suoi non l’ha convinto fino in fondo. "Ci portiamo a casa i due punti, anche se a livello di prestazione secondo me abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla gara con Fidenza. Cernusco è una squadra difficile da affrontare, non hanno grosse regole offensive ma fanno della corsa e dell’intensità i loro punti di forza. Ci sono però anche tante cose positive da prendere, come ad esempio l’essere tornati a vincere fuori casa. Abbiamo giocato tre partite in sette giorni, oggettivamente non c’è stato mai il tempo fin qui di poter lavorare sugli aspetti da migliorare maggiormente. Adesso avremo davanti a noi una settimana piena di allenamenti, speriamo ci possa dare qualcosa in più in termini di concretezza a partire dalla prossima partita. Ripeto, a livello di prestazione non abbiamo messo in campo quanto fatto con Fidenza, ma ci portiamo a casa il secondo successo consecutivo che fa morale. C’è sempre qualcosa da migliorare, questa deve essere la nostra filosofia fino alla fine della stagione".

Per i biancazzurri ora due giorni di riposo, prima di tornare in palestra martedì in vista della gara di domenica prossima contro Castel San Pietro.

j.c.