Spogliatoi. Benedetto: "Troppi rimbalzi concessi»

"Abbiamo concesso davvero tanto a rimbalzo, loro negli ultimi quattro minuti hanno segnato troppo da secondi possessi". Coach Giovanni Benedetto si rammarica dopo la sconfitta di Ferrara sul campo dell’Olimpia Castello, che fa scivolare i biancazzurri a quattro punti dal quarto posto. "Sapevamo che sarebbe stata tosta, ma dovevamo farci trovare più pronti su alcuni aspetti – commenta il tecnico calabrese –. Questo è un campionato in cui non è facile andare a vincere in trasferta, rimarco i rimpianti sui troppi rimbalzi offensivi concessi, quando manchi su un fondamentale così importante diventa difficile portare a casa la gara. Ora abbiamo due partite in casa da vincere a tutti i costi per blindare il quinto posto e vedere eventualmente cosa può succedere là davanti". Ora due gare in casa con la capolista Sangiorgese e Social Osa, da vincere per mantenere vive le residue speranze di agguantare il quarto posto, ma a questo punto soprattutto per blindare il quinto.