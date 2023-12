Spogliatoi. Coach Dell’Agnello:: "Dobbiamo essere più incisivi in difesa»

Sandro Dell’Agnello torna a parlare di difesa nel post gara di Verona. "Dobbiamo essere onesti con noi stessi senza aggrapparci ad alibi – spiega il coach –. Bisogna essere più consistenti dal punto di vista difensivo, altrimenti in trasferta contro una grande difficilmente si vince. Siamo stati lì tutta la partita, come a Bologna con la Fortitudo, però dobbiamo fare qualcosa di meglio dietro. Detto questo, è vero che ognuno ha le sue caratteristiche. Noi siamo una squadra che di solito tira bene da tre e oggi non l’abbiamo fatto. Verona ha tantissime virtù, ma non quella del tiro da tre e oggi invece ha fatto 1223. Murphy, Gazzotti e Penna hanno messo insieme il 100% da fuori, questo ci ha ammazzati". Cosa è mancato nei possessi a 4 minuti dalla fine che potevano valere l’aggancio? "Verona ci ha messo in difficoltà al tiro con stazza e atletismo".