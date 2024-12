Spogliatoi. Dell’Agnello esulta:: "Abbiamo giocato con l’energia giusta»

Sandro Dell’Agnello esprime la giusta soddisfazione per l’ennesima perla della sua RivieraBanca, ma prima fa i dovuti complimenti agli avversari. "Complimenti a Vigevano, perché nella prima parte della partita e a inizio terzo quarto ci ha messo in difficoltà – dichiara il capoallenatore biancorosso –. Ci hanno imbrigliati bene mettendoci un’energia che noi all’inizio non avevamo. Abbiamo viaggiato molto per le ultime due trasferte e forse i giocatori erano in ritardo dal punto di vista fisico all’inizio. Detto questo, nel secondo tempo la partita è cambiata. Abbiamo fatto qualche aggiustamento in difesa ma soprattutto abbiamo trovato l’energia giusta per vincere. Credo che il successo sia meritato". E adesso Rbr è matematicamente alla Final Four di Coppa Italia. "Non era un nostro obiettivo primario a inizio campionato ma siamo molto contenti di esserci. Credo che ce lo siamo meritato. Ci fa piacere per noi stessi e per tutti quelli che ci sostengono e ci seguono".