Spogliatoi. Dell’Agnello esulta:: "Partita interpretata nel modo giusto»

Per Sandro Dell’Agnello una vittoria cruciale che apre un periodo di fuoco con scontri diretti in chiave salvezza/playoff ogni settimana. "Una gara che era importante per tutte e due le squadre e che siamo riusciti a far nostra – dichiara il coach di Rbr –. Non era una partita facile dal punto di vista emotivo, ma noi abbiamo risposto rimanendo duri, determinati e concentrati per 40 minuti. Quello di cui abbiamo bisogno contro qualunque avversario, non solo con Chiusi. I giocatori hanno interpretato la partita bene e siamo contenti di chiudere l’anno con una bella vittoria. Ci fa piacere averlo fatto davanti a tanti nostri tifosi che sono venuti da Rimini per sostenerci".

Per Dell’Agnello anche trascorsi da giocatore importanti nella vicina Siena. "Lì ho passato quattro anni bellissimi e con me per un paio di annate c’era anche Larry Middleton. Fa sempre piacere ricordarlo, ma oggi sono totalmente concentrato su Rimini e sono stracontento per la vittoria di questa partita".