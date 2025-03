"Sputati dal canestro". Giussano, beffa a Livorno

È svanito dopo 34 minuti il sogno di Giussano di espugnare il difficile campo di Livorno. Dal 61-65 le padrone di casa hanno piazzato un break di 19-10 che è valso la vittoria con il punteggio di 80-75. "Spiace perché con un po’ più di cinismo e di fortuna avremmo conquistato la posta in palio - è il commento di coach Alberto Mazzetti - le partite purtroppo girano in base a episodi, mi riferisco al fatto che le nostre avversarie hanno realizzato una tripla rocambolesca a fil di sirena mentre lo stesso tiro effettuato dalla nostra nuova giocatrice, la polacca Marciniak, è stato “sputato“ dal ferro quando sembrava destinato ad entrare. Siamo contenti perché, dopo solo tre allenamenti, Marzena Marciniak ci ha dato una grossa mano. Non va dimenticato che eravamo privi del playmaker titolare Francesca Diotti, che è stata operata al setto nasale per una frattura composta. Rientrerà in organico tra due settimane giocando con la maschera protettiva". Oltre alla Marciniak, a sospingere le foxes ci hanno pensato Ilaria Bernardi, Marianna Zanetti e Giulia Pirozzi, chirurgiche in attacco. Peccato per il 4/18 su azione nel tabellino di Sophia Lussignoli. "Zanetti, rimarcando che ha solo 17 anni, sta giocando con grande continuità - dice Mazzetti - sono andate bene anche Ramon e Pirozzi. Livorno è una squadra in salute, che non a caso è quinta in classifica ed è stata brava a far valere l’esperienza nell’adeguarsi al metro arbitrale, capitalizzando le occasioni dalla lunetta. Noi abbiamo giocato con personalità, tenendo conto che siamo la squadra più giovane della Serie A2. La squadra sta facendo grossi passi avanti in vista dei playout. È un bellissimo segnale il fatto che abbiamo concluso la gara con ben quattro giocatrici in doppia cifra. Per noi è importante sapere che abbiamo tante frecce nel nostro arco".