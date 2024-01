Squadra in crescita. L’Attila Junior all’assalto del Roseto. Scalabroni: "Attesi da una gara importante»

"Giochiamo in casa contro Roseto: sarà una partita molto importante per il piazzamento finale e quindi per il ranking della seconda fase del campionato". Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, chiama all’attenzione i suoi giocatori per il match di oggi alle 21.15 contro il Roseto Basket 20.20, per la 18ª giornata di serie B Interregionale.

Per questo motivo, l’allenatore portorecanatese vuole continuare il periodo positivo che sta vivendo la squadra e centrare così la quinta vittoria consecutiva. Infatti, grazie a questi ultimi successi l’Attila Junior Basket sta risalendo in classifica e adesso ha raggiunto la quinta posizione. "Roseto – osserva Scalabroni – è una squadra rivoluzionata rispetto all’andata, ha trovato continuità di rendimento e punti di riferimento importanti in mezzo al campo. Sarà una battaglia e noi dovremmo giocare al meglio per fare nostro il match".

Intanto il tecnico sorride per l’ultima vittoria ottenuta in trasferta, nel turno infrasettimanale quando è stata battuta 49-89 la Cab Stamura Ancona. "Quella partita – riprende Scalabroni - ha messo in luce il nostro buon stato di forma, i dorici venivano da tre vittorie nelle ultimi quattro partite e noi siamo andati a vincere agevolmente su un campo ostico. Adesso – conclude il coach – siamo alla terza partita in sette giorni, però abbiamo gestito bene le energie nei due impegni precedenti e faremo il massimo per presentarci con tutti gli effettivi nella miglior condizione".