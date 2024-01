Squalificato Nikolic

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata in casa OraSì la pessima notizia: Mitja Nikolic è stato squalificato per quattro giornate perché, al termine del match disputato e perso al PalaCosta contro la Luxarm Lumezzane, "si avvicinava al secondo arbitro e in occasione dei saluti con fare intimidatorio stringeva con

violenza la mano dell’arbitro, provocando dolore, e gli rivolgeva espressioni offensive". Una vera e propria stangata per il giocatore sloveno che era parso molto nervoso durante il match e che non è nuovo a reazioni del genere: già nel match dell’andata contro l’Andrea Costa Imola, Nikolic fu espulso per aver colpito con un calcio la sedia della panchina della squadra avversaria sulla quale era seduto il secondo assistente. In quell’occasione la società convertì la squalifica in ammenda e Nikolic poté così scendere in campo nel match vinto in volata contro Taranto, proprio con un suo canestro decisivo. "Valuteremo con il nostro avvocato e vedremo il da farsi – commenta il dg Giorgio Bottaro – tra l’altro Mitja è in Slovenia, con 38 di febbre che aveva da domenica. Qualsiasi eventuale tipo di riduzione non gli consentirà comunque di scendere in campo sabato contro Bisceglie".

Riccardo Sabadini