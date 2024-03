Stasera esame in Veneto: "Serve il miglior Matelica"

Dopo la parentesi di Coppa, ritorna il campionato di A2 femminile con la nona giornata di ritorno. Al termine della regular season mancano soltanto cinque giornate. La Halley Thunder è attesa da un match importante nell’ottica della griglia playoff, in trasferta a Spresiano (Treviso), per affrontare la Posaclima Ponzano Veneto. Le squadre sono separate soltanto da due punti in classifica: Matelica è a quota 24, Ponzano Veneto è a 22. Le ragazze del coach Domenico Sorgentone sono reduci dalla doppia prova di Coppa a Roseto (vittoria nei quarti contro San Giovanni Valdarno, sconfitta in semifinale con l’Apu Udine), mentre le venete hanno approfittato del turno di sosta per cambiare coach: Angela Gianolla è stata chiamata a prendere il posto di Matteo Gambarotto. La nuova allenatrice esordirà proprio nella sfida contro le matelicesi. "La Coppa è ormai acqua passata. Adesso bisogna concentrarci di nuovo sul campionato. Oggi, visto il cambio in panchina – dice coach Sorgentone – sappiamo poco o nulla su che tipo di squadra incontreremo e quali cambiamenti ha apportato la nuova allenatrice. Rispetto alla partita di andata (vinta da Matelica 71-62; ndr), la Posaclima non ha più Alice Milani in organico, ma anche dopo questa cessione può contare lo stesso su una panchina lunga: si tratta di una squadra completa e mediamente alta, con impatto fisico e atletico. Dal canto nostro, dunque, dovremo giocare veramente bene per cercare di avere ragione di questa formazione". Si gioca alle 20 di oggi; arbitrano l’incontro Michele Biondi di Trento e Claudio Marconetti di Rozzano (Milano). La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube StreamingSport.

m. g.