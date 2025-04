Stosa domina Crocetta 85-59: vittoria decisiva per la salvezza

STOSA 85CROCETTA 59

STOSA: Bartoletti 11, Joksikovic, Zocca 7, Falchi 2, Olleia 2, Costantini 21, Calvellini 11, Pieri 12, Gianoli 7, Braccagni 2, Bartelloni 3, Guerra 7. Allenatore Evangelisti.

CROCETTA: Andreutti, Hida 20, Pagetto, Sahin 6, Brussino 2, Pasqualini 13, Rosso 3, Cian 6, Villar 4, Barla 2, Begni 3, Sakovic. Allenatore Maino.

Parziali: 21-12, 45-19, 67-32.

SIENA – Nella serata in cui serviva vincere in tutti i modi la Stosa risponde presente con una grande prestazione. I senesi non lasciano scampo a Crocetta fin dall’inizio portando a casa 2 punti fondamentali che ancora non valgono però la matematica salvezza. Partenza lanciata degli ospiti che difendono in modo aggressivo portandosi subito sullo 0-5 con i canestri di Hida e Cian. La Virtus risponde immediatamente con Calvellini e con 2 triple di Costantini che ribaltano il punteggio (10-5). Un bellissimo gioco a 2 tra Gianoli e Calvellini fanno volare i rossoblu sul 16-7 a 3’15" dalla prima sirena. I senesi toccano la doppia cifra di vantaggio (19-9) a 1’ dalla fine del quarto chiudendo sul 21-12 al primo intervallo. In avvio di secondo periodo Zocca e Costantini propiziano il break che fa volare la Stosa sul 28-12. I rossoblù toccano anche il +18 ma un antisportivo a Bartoletti consente a Crocetta di accorciare. La Stosa difende benissimo di squadra permettendo ai piemontesi di segnare solamente 5 punti in 8 minuti e volando sul 38-17 a 2’ esatti dalla pausa di metà gara. I rossoblu allungano con le triple di Costantini e il mortifero pick and roll Guerra-Gianoli che frutta il consistente vantaggio interno di metà partita con la Stosa che conduce per 45-19.

All’alba del terzo parziale gli ospiti provano di nuovo ad alzare i giri del motore in difesa e grazie a 2 recuperi segnano con Hida e Cian i canestri del 47-23 con coach Evangelisti (nella foto) che ferma subito l’inerzia con un time out. Dopo la sospensione la Stosa riprende da dove aveva interrotto trovando con Calvellini e Costantini i canestri che consentono alla formazione senese di allungare sul 58-26. L’allungo dei virtussini è devastante: i rossoblù chiudono il quarto in totale controllo sul punteggio di 67-32. In avvio di ultimo periodo la Virtus sfiora i 40 punti di vantaggio (72-34) ma Hida per i piemontesi è l’ultimo a mollare cercando di onorare l’impegno fino alla fine. Crocetta ne mette 7 di fila accorciando il divario che resta comunque intorno alle 30 lunghezze in favore dei rossoblù senesi. Nel finale c’è gloria anche per i più giovani della Stosa, Falchi e Bartelloni che segnano i canestri che sigillano il successo senese. Adesso per i rossoblù manca un solo successo al traguardo finale e sabato prossimo a Varese sarà l’ultima finale di un lungo percorso.