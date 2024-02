Stosa ko nello scontro al vertice contro Cecina. Qualificazione alla seconda fase con 4 punti

CECINA

83

STOSA

72

CECINA: Milojevic 13, Bertini ne, Mazzantini 8, Longo 6, Bruci ne, Carlotti, Bruni 10, Pistillo 10, Turini 23, Pistolesi 2, Dalle Ave ne, Pedroni 11. All. Da Prato.

STOSA: Berardi, Bolis 9, Bartoletti 2, Dal Maso 10, Laffitte 2, Olleia 3, Costantini 9, Calvellini 8, Diminic 22, Lombardo 7. All. Lasi.

Parziali: 25-21; 49-45; 61-60.

CECINA – Non riesce l’impresa alla Stosa che cade a Cecina nello scontro al vertice. I locali si impongono 83-72 dopo una partita equilibrata per 30’ ma decisa in favore dei padroni di casa nell’ultimo quarto. La Virtus si qualifica così alla seconda fase con 4 punti mentre i cecinesi con 10 vista la vittoria di San Miniato a Lucca. Ritmi altissimi e grande equilibrio in avvio di partita. La Virtus si appoggia su Diminic e Dal Maso sotto le plance, i locali replicano con Milojevic e Pedroni. Sono 3 triple consecutive di Turini che danno il primo vantaggio ai locali che chiudono la prima frazione sul 25-21. I padroni di casa allungano in avvio di secondo quarto quando Pedroni prima si mette in proprio e poi serve Longo che mette a referto il 29-23 Cecina a 7’ dall’intervallo lungo. Stosa reagisce e trova il contro sorpasso grazie alle triple di Costantini e ai canestri Bolis e Dal Maso. A metà tempo i senesi sorpassano sul 35-36. Ma Turini è immarcabile. Il numero 21 cecinese segna la sua sesta tripla su altrettanti tentativi riportando i locali avanti di 7 (47-40). La formazione di Lasi ritorna a contatto nell’ultimo giro di lancette con un ottimo Diminic. Bruni però fa valere la sua esperienza e nell’ultima azione del quarto prende un pallone dalla spazzatura appoggiando il 49-45 di metà gara. In avvio di terzo periodo la Virtus si fa sorprendere dalle transizioni offensive di Cecina. La reazione senese è affidata a Diminic che tiene a galla la Stosa riportandola sul -2. Il terzo quarto si chiude con i padroni di casa avanti di una sola lunghezza. L’avvio di ultimo periodo è tutto di Cecina: Pedroni, Pistillo e Turini segnano da 3 e danno il +10 ai locali a 8’30“ dalla fine. Il vantaggio tocca anche le 12 lunghezze ma la Stosa non molla. I locali nel finale conquistano la vittoria. Adesso il play in gold.