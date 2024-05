Stosa: la panchina ad Evangelisti: "Carico per la nuova avventura"

La Stosa Virtus affida la panchina a Marco Evangelisti. I rossoblù si assicurano con un contratto biennale uno dei più ambiti coach emergenti del panorama toscano che avrà il compito di guidare la Stosa nel prossimo campionato di serie B interregionale. Classe 84, nativo di San Giovanni Valdarno, Evangelisti ha alle spalle una carriera di alto livello da giocatore, divisa tra i campionati di A2 e B. Un percorso che ha toccato anche Siena visto che il coach valdarnese ha vestito la canotta della Virtus nella stagione 2007/08 in un’annata storica per la società di Piazzetta Don Perucatti che conquistò la sua prima Coppa Italia di serie B battendo in finale Trapani. Quella del 2007/08 è ricordata come una delle Virtus più belle di sempre, dove in panchina sedeva Stefano Salieri ed in cui Evangelisti era il bomber assoluto tanto da terminare la stagione con oltre 21 punti di media ed un season high di 47 nel match contro Gragnano.

"Fu un anno strepitoso - ricorda Evangelisti - con una squadra fatta di ragazzi giovanissimi e un allenatore bravissimo. Aldilà della straordinaria vittoria fu un’annata di crescita importante per tutti in un ambiente familiare che aiutò tutti a fare un salto di qualità". Al termine della carriera da giocatore ad Agrigento Evangelisti ha iniziato il proprio percorso da allenatore nelle giovanili della società siciliana. Successivamente il passaggio alla Sba Arezzo, prima nelle giovanili per poi passare ad assistente in prima squadra prima di ricoprire definitivamente il ruolo di capo-coach della formazione aretina per ben quattro anni, dove ha raccolto ottimi risultati centrando anche la promozione dalla C Gold in serie B Interregionale lo scorso anno ed ottenendo una strepitosa salvezza senza passare dai playout nella stagione appena conclusa. "Sono veramente contento di tornare in un bell’ambiente che già conosco in quanto l’ho vissuto tanti anni fa da giocatore – afferma il neo-coach Evangelisti – Sono molto felice e carico per la nuova avventura. Cercherò di far crescere tutti i ragazzi portandoli a fare un gradino in più ogni giorno. La società è molto ambiziosa, ci sono ragazzi interessanti dai quali partire. Da ora cercheremo di completare al meglio il roster in modo da fare uno step ulteriore". "È un allenatore che abbiamo fortemente voluto e sul quale abbiamo investito stipulando un accordo biennale – afferma il ds rossoblu Gabriele Voltolini – Crediamo moltissimo in lui e nelle sue capacità. A Marco ci lega anche un rapporto di affetto, essendo stato uno dei protagonisti di un’annata importante per la società con la conquista della Coppa Italia. Adesso torna con un altro ruolo e siamo veramente molto felici di accoglierlo nuovamente. È un allenatore in rampa di lancio, già con esperienza in questo campionato dove quest’anno ha fatto benissimo. Con il suo arrivo sappiamo di inserire nel nostro staff una persona di primissimo livello sia dal lato tecnico che da quello umano".