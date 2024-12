Stosa pronta alla sfida contro Castelfiorentino dopo il successo nel derby

Il grandissimo successo ottenuto nel derby contro il Costone ha portato ottimismo e fiducia nell’ambiente rossoblù. La Stosa però adesso non può abbassare il livello di guardia. Domani pomeriggio la compagine di coach Evangelisti farà visita a Castelfiorentino in una partita che conta tantissimo in ottica seconda fase.

La sconfitta al fotofinish subita nel match di andata impone a Olleia e soci di vincere assolutamente sul parquet del PalaBetti per prendersi 2 punti d’oro da portarsi in dote in una ipotetica fase salvezza. Alla vigilia della sfida di Castello a parlare in casa Stosa è uno dei protagonisti del derby, il centro classe 2003 Alessandro Gianoli (nella foto): "Abbiamo giocato una grande partita a livello offensivo – dice –. I due punti ci servivano veramente tanto per la classifica e per l’umore generale della squadra perché arrivavamo al match dopo quattro sconfitte consecutive. Ritrovare la vittoria e la felicità di vincere tutti insieme ci è servito molto a dare una spinta per queste ultime due partite che ci attendono prima della pausa natalizia. Sappiamo che per noi la prossima sarà una gara molto importante, ci arriviamo bene dopo una netta vittoria e cercheremo di ribaltare il risultato dell’andata quando Castelfiorentino ci ha battuti in volata".

Il lungo della Stosa è certamente tra le note più liete fin qui della stagione rossoblu. Gianoli ha infatti impressionato tutti per rendimento e qualità, dimostrando di essere uno dei giocatori d’area più forti del girone. "Dal primo giorno che sono a Siena mi sono trovato subito benissimo con tutti - prosegue Gianoli - con la dirigenza, lo staff, la società e tutti i ragazzi. Fin dal primo momento abbiamo creato un gruppo fantastico anche fuori dal campo e non posso che essere soddisfatto della scelta fatta in estate".

Infine il centro nativo di Como spende parole al miele per i sostenitori rossoblu che nonostante le difficoltà non hanno mai fatto mancare il loro prezioso supporto: "Ci tenevo a ringraziare tutti i tifosi che mercoledì sono venuti a sostenerci al palestra - conclude il giocatore della Stosa - li sentivamo bene dal campo e la loro vicinanza ci ha spinti per arrivare al successo. I nostri tifosi ci danno sempre una grande mano e non possiamo che ringraziarli e invitarli a seguirci nelle prossime due partite che per noi sono fondamentali".