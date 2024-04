Stosa si gioca l’intera stagione contro Gazzada. Rossoblù a caccia del riscatto dopo tre ko di fila

Per la Stosa è in arrivo la partita che può valere una stagione. Dopo 3 sconfitte consecutive nette e molto dolorose i rossoblù hanno di fronte un impegno che non possono fallire: sabato al PalaCorsoni arriva Gazzada che nella classifica del play in gold Nord Ovest è in ultima posizione con soli 2 punti e senza alcuna speranza di raggiungere i playoff. I senesi sono invece sesti, ma devono difendersi dall’attacco dell’Etrusca San Miniato che li ha agganciati in classifica anche se Olleia e soci possono far valere il vantaggio negli scontri diretti. Tre le partite che mancano alla fine del play in. In ballo c’è un traguardo da non fallire per la Virtus: quei playoff che significherebbero il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. La squadra ha usufruito di un solo giorno di riposo durante le festività a dimostrazione della chiara volontà di mantenere alta l’attenzione dopo una batosta come quella di mercoledì scorso a Pavia e in vista di un trittico di gare decisive. Non ci sono da segnalare particolari problemi nel gruppo squadra se non un leggero fastidio al ginocchio per Fabio Dal Maso a seguito di una botta molto dolorosa nel match interno di 2 settimane fa contro Casale. Importante sabato pomeriggio sarà anche il calore del pubblico virtussino che nei momenti di difficoltà è sempre riuscito a spingere la squadra. Ieri sera una delegazione, capitanata dal presidente Bruttini e dal ds Voltolini, ha partecipato alla cena dello sport organizzata dalla contrada dell’Oca nei locali della società La Trieste. Una serata piacevole, che ha visto la partecipazione delle massime realtà sportive cittadine. Intanto arrivano ottime notizie dal settore giovanile. La formazione Under 13 realizzata in collaborazione con Asciano e rinforzata da 3 prestiti provenienti da Valdelsa Basket ha vinto il ’I Memorial Pino Pugliese’ di Reggello battendo in finale i padroni di casa. Tredicesimo posto finale per le Under 15 di Caselli nel miglior torneo nazionale femminile di categoria, il Mare di Roma Trophy. Under 15 che si stanno giocando l’accesso all’Interzona. Impegnate al Torneo Mirabilandia Basket Cup invece le Gazzelle e le Esordienti, entrambe vittoriose nelle rispettive categorie.