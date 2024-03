Stosa Virtus attesa al ‘PalaRavizza’ di Pavia. Braccagni: "E’ dura ma dobbiamo sbloccarci"

La Stosa del nuovo corso di Francesco Braccagni ed Edoardo Ceccarelli è pronta a tornare in campo a soli 4 giorni dalla pesante sconfitta subita a Saronno e dopo lo scossone societario che ha portato all’ esonero nella giornata di lunedì di coach Maurizio Lasi. Alle 21 di questa sera (diretta del match sulla pagina Facebook ufficiale della Virtus) la compagine rossoblu è di scena al PalaRavizza di Pavia per affrontare la Riso Scotti nel primo turno del girone di ritorno del play in gold. Si tratta di uno scontro diretto molto importante per entrambe le squadre che si trovano in una situazione piuttosto simile, sia di classifica che di umore. Pavia, che sembrava la favorita numero 1 per la promozione in B nazionale, sta affrontando un momento difficile e dopo la sconfitta patita dieci giorni fa a San Miniato, sabato sera ha subito anche il primo ko casalingo stagionale contro Empoli rimanendo ancorata a quota 10. La situazione della Stosa è ben nota ed è quella che in settimana ha portato all’esonero di coach Lasi. Sono 2 le sconfitte consecutive subite da Olleia e soci che dopo un avvio confortante di play in, hanno rimesso tutto in discussione con 2 pesanti stop. L’ingresso ai playoff, obiettivo stagionale dei rossoblu, è ancora alla portata ma i senesi devono assolutamente uscire dal periodo nero e tornare quanto prima al successo visto che l’inseguitrice San Miniato sta continuando a mietere vittime sul proprio percorso ed ha raggiunto in classifica la Virtus a quota 8. Nonostante i pochissimi giorni utili per preparare la partita odierna, la società in primis si aspetta dai giocatori una netta inversione di tendenza soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento, che è l’aspetto che più di tutti è mancato nelle ultime due uscite contro Casale Monferrato e Saronno. Braccagni e Ceccarelli possono contare su tutti gli effettivi a loro disposizione. Berardi ha smaltito i postumi influenzali ed è regolarmente convocato, così come Calvellini che sta sempre meglio dopo la fastidiosa influenza della settimana scorsa.

"Sarà certamente una partita complicata – afferma il coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto)– Loro non sono in un buonissimo momento, ma anche noi veniamo da due sconfitte, quindi sarà veramente una battaglia. Dovremo fare attenzione soprattutto ai loro esterni che sono grandi tiratori, ma anche sotto canestro hanno giocatori importanti. Per noi è importantissimo provare a sbloccarci. Dovremo fare la partita perfetta su un campo difficile per portare a casa una vittoria che per noi sarebbe fondamentale nella corsa Playoff".