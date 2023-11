Stosa Virtus dominante. Sestri, dura punizione. Quinta vittoria di fila e primo posto confermato

STOSA

101

SESTRI

72

STOSA: Berardi, Bolis 12, Bartoletti 17, Dal Maso 4, Laffitte 14, Olleia 8, Costantini 3, Calvellini 10, Chierchini 3, Becatti, Diminic 19, Lombardo 11. All. Lasi.

SESTRI: Pasqualetto 4, Pittaluga 6, Cavallaro 6, Daunys 13, De Paoli 6, Anaekwe 14, Pintus ne, Zini 18, Barnini 3, Cartasegna. All. Guida.

Parziali: 20-23; 49-39; 75-58.

SIENA – Vittoria, primato in classifica confermato e quinta di fila per una Stosa che domina Sestri Levante imponendosi 101-72 davanti ad un PalaCorsoni gremito. La formazione rossoblu fatica nel primo periodo, ma dalla seconda frazione ingrana la quarta e allunga prepotentemente fino al +31 conclusivo. L’avvio di gara è molto equilibrato: la Stosa trova punti da Lombardo e Laffitte mentre gli ospiti rispondono con Daunys e Anaekwe che sotto canestro fanno il bello e cattivo tempo sfruttando anche i 2 falli di Diminic. Laffitte segna 7 punti di fila e porta la Virtus sul +4 (16-12), ma è ancora il lituano Daunys che da sotto e dalla media realizza i canestri che consentono a Sestri di chiudere avanti la prima frazione. Nel secondo periodo parte meglio la Stosa: Bartoletti si mette in proprio e trascina la Virtus sul +5. Sestri però non molla e risponde immediatamente tornando a -2 grazie a Zini e nonostante i 3 falli fischiati ad Anaekwe. Il primo tentativo di allungo importante da parte dei rossoblu arriva nella seconda metà del quarto quando Bartoletti prende in mano la squadra segnando con continuità e fornendo assist ai compagni.

La Stosa si porta sul +8, Sestri accorcia dalla lunetta, ma è ancora Bartoletti sulla sirena di fine secondo quarto che segna da 8 metri la tripla che manda le squadre all’intervallo lungo sul 49-39. All’inizio del terzo periodo si alza l’intensità difensiva della Stosa: i ragazzi di coach Lasi recuperano tanto palloni trasformandoli in facili contropiedi con Laffitte, Lombardo e Calvellini principali finalizzatori. I rossoblu volano sul +17 (64-47) a metà del quarto costringendo il coach ospite Guida al time out. Calvellini e Laffitte segnano dall’arco dando il +21 alla Virtus (73-52), ma sul finire di quarto gli ospiti provano a ricucire il divario segnando con Zini i punti del -17 di fine terzo quarto. La parola fine al match la mettono i rossoblu in avvio di ultimo periodo: a turno tutti i rossoblu sul parquet mettono il loro mattoncino con la ciliegina sulla torta che la sistema il classe 2004 Chierchini, entrato a 1’30" dalla fine del match insieme a Becatti, che segna con il fallo i punti 100 e 101 della Stosa che festeggia insieme ai tifosi il quinto successo consecutivo.