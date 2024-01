Stosa Virtus, esame di maturità a casa Empoli. Braccagni: "Sfidiamo una diretta concorrente"

Una partita che vale tantissimo, per la classifica, per la seconda fase, per riprendere il cammino dopo un brutto ko. Questo pomeriggio alle 18 (diretta integrale della gara sulla pagina Facebook ufficiale della Virtus) al PalaSammontana di Empoli la Stosa (nella foto Dal Maso) è chiamata alla prova di maturità contro l’Use di coach Valentino. Una sfida tra la capolista e la terza forza del campionato, già battuta all’andata dai senesi con 11 lunghezze di scarto in una delle migliori uscite, fin qui, della squadra rossoblu. La Stosa arriva al match odierno dopo la batosta casalinga subita mercoledì da Lucca nel turno infrasettimanale mentre gli empolesi, dopo aver perso la prima gara casalinga stagionale domenica scorsa contro Quarrata, hanno perso anche mercoledì la sfida tra le seconde sul parquet di Cecina al termine di una gara molto equilibrata e decisa solamente nel finale.

In palio stasera ci sono 2 punti che valgono doppio visto che Virtus e Use con ogni probabilità ed a meno di sorprese accederanno insieme al play in gold (le squadre che termineranno nelle prime 4 posizioni nella prima fase) portandosi dunque in dote i punti conquistati negli scontri diretti. Per i rossoblu non dovrebbero esserci problemi di formazione perché tutti i ragazzi sono a disposizione nonostante qualche postumo influenzale. Use che invece deve a fare a meno del lungo degente De Leone e probabilmente anche del play titolare Quartuccio che si è fermato nell’ultima partita per un problema muscolare.

"Sarà una partita difficile perché affrontiamo una diretta concorrente per entrare tra le prime quattro - afferma l’assistant coach della Stosa Francesco Braccagni - Sarà una battaglia perché si tratta di un’ottima squadra che fin dalle prime partite è stabilmente nelle zone alte della classifica. Hanno tanti giovani che stanno facendo bene in un campionato difficile come la B Interregionale, su tutti Giannone, uno dei migliori realizzatori del campionato. Insieme a loro dei giocatori esperti come il play Quartuccio e un giocatore di assoluta qualità come Rosselli. Dovremo essere bravi a contenere lui e cercare di fermare le loro bocche da fuoco. Noi arriviamo da una sconfitta che ci ha fatto male, figlia anche di una situazione che ci portiamo dietro da qualche settimana con allenamenti a ranghi ridotti dovuti a infortuni e stop influenzali. Nonostante ciò - conclude Braccagni - arriviamo alla partita con la voglia di riscattare la sconfitta contro Lucca cercando di riprendere subito il nostro percorso".