Stosa Virtus, la partita di Cecina vale doppio. L’obiettivo è incrementare il tesoretto di punti

È una partita che vale doppio quella che affronterà domani pomeriggio la Stosa in quel di Cecina. Non tanto per la possibilità per Olleia e soci di chiudere al primo posto la prima fase del campionato, titolo quanto mai platonico considerata la formula del campionato, ma soprattutto per il tesoretto di punti che i rossoblù si porteranno dietro nel play in gold. I senesi, che attualmente partirebbero con 4 punti nella nuova classifica incrociata con il girone A (dove si qualificano Saronno, Pavia, Casale Monferrato e una tra Gallarate e Gazzada), vincendo avrebbero la possibilità di portarsi in dote altri 2 punti e quindi un totale di 6, togliendone quindi 2 a Cecina. I tirrenici sono quelli a cui l’ultimo turno può riservare maggiori sorprese, positive o negative. La squadra di coach Da Prato può presentarsi infatti al play in gold con 6, 8 o addirittura 10 punti: 6 punti in caso di sconfitta con la Virtus e passaggio del turno di Lucca, 8 in caso di vittoria e qualificazione di Lucca o di sconfitta e passaggio del turno di San Miniato. La migliore soluzione per Cecina arriverebbe invece in caso di vittoria contro la Stosa e qualificazione di San Miniato. A quel punto i rossoblù passerebbero con 10. Per quanto riguarda la quarta classificata, tutto sarà deciso dallo scontro diretto in programma a Lucca tra i padroni di casa e l’Etrusca San Miniato, attualmente appaiate in graduatoria a quota 26. Se a vincere se sarà Lucca si qualificherà con 4 punti, se dovesse essere invece San Miniato ne avrebbe solamente 2. Giochi fatti invece per Empoli che in ogni caso, indipendentemente dai risultati dell’ultimo turno si qualifica alla fase successiva con 8 punti. Ancora molte cose dunque possono succedere nell’ultimo turno della prima fase, ma per la Stosa una buona fetta di ambizioni passa da un successo, certamente non semplice, sul parquet del PalaPoggetti di Cecina.