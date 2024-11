Stosa Virtus-Mens Sana duello al cardiopalma. Braccagni: "Siamo carichi". Betti: "Carattere!"

"Siamo carichi e vogliamo dare il nostro meglio". Parole di coach Francesco Braccagni (nella foto), vicecoach della Stosa Virtus, presentando la partita con la Mens Sana, secondo derby stagionale del campionato di Serie B interregionale. Tutto pronto al PalaCorsoni dove, alle 17.30, va in scena una partita importante e attesa da entrambe le parti. Se la Mens Sana dopo uno entusiasmante avvio di stagione si è vista fermare domenica scorsa da Lucca, la Virtus ha avuto un percorso più altalenante dovuto agli infortuni e ad un assetto complessivo di squadra ancora da sistemare al meglio da parte di coach Marco Evangelisti. Poi, dopo la sconfitta a Firenze contro Legnaia, la Virtus non si può più concedere ulteriori passi falsi ed ecco che il derby con la Mens Sana arriva come un’importante occasione di riscatto per tutto il collettivo rossoblù. "La Mens Sana è un’ottima squadra, formata da giocatori esperti e la classifica lo dimostra, stanno facendo un grande campionato – afferma il vicecoach della Stosa Francesco Braccagni – Ci aspetterà una partita molto tosta, perché loro giocano con grande energia e sono uno dei migliori attacchi del campionato. Dovremo essere bravi a contenere il loro gioco offensivo soprattutto con Tognazzi e Prosek. È un derby, ci aspetterà una battaglia e vogliamo arrivare pronti. È una partita molto importante per noi sia dal punto di vista mentale che di classifica. In settimana abbiamo lavorato bene preparandoci al meglio per la sfida". In casa Stosa, attenzioni puntate sulle condizioni di Milos Joksimovic: il lungo virtussino sarà a disposizione di coach Evangelisti, da vedere se il tecnico rossoblù lo farà scendere in campo o se lo terrà ancora fermo ai box, come successo anche domenica scorsa al PalaFilarete. Vista l’importanza del match però, in casa Virtus si spera che il giocatore possa dare il suo contributo anche solo per qualche frangente di partita. Innegabile che ci sia tanta attesa per questa stracittadina considerando la sua importanza anche per la classifica: la vendita dei biglietti per assistere al match si è esaurita in poche ore, stante la ridotta capienza dell’impianto. Infine gli arbitri: i due fischietti saranno quelli di Michele Marinaro di Cascina e Tommaso Cavasin di Rosignano Marittimo.

AF