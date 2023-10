Stosa Virtus senza paura nella ‘tana’ di Arezzo. Lasi: "L’Amen tira bene, servirà attenzione"

Trasferta in terra aretina per la Stosa Virtus che oggi pomeriggio alle 18 (diretta integrale della partita sulla pagina facebook della Virtus) è impegnata sul parquet del PalaEstra Mario D’Agata di Arezzo per affrontare i locali della Amen Sba. Reduci da due vittorie consecutive dopo la battuta d’arresto subita all’esordio con San Miniato, i rossoblù vanno alla ricerca della continuità e di due punti in classifica molto pesanti. Di fronte ad Olleia e soci c’è infatti una squadra giovane e di talento che fa del ritmo e dell’intensità le sue caratteristiche principali. Guidati in regia da un autentico "computer" come l’argentino Facundo Toia, gli amaranto hanno svariate soluzioni offensive, potendo contare su interpreti giovani ben spalleggiati dagli elementi del gruppo storico. Le due formazioni si sono già affrontate in amichevole nel precampionato e fu la Virtus in quella circostanza ad imporsi, ma non senza difficoltà visto che la compagine aretina, dopo essere finita a -15, riuscì a recuperare fino al -1 mettendo paura alla Stosa.

"Conosciamo bene le loro caratteristiche, sono una squadra che tira bene, che si affida molto all’1 contro 1 e che riesce a creare diverse situazioni dal pick and roll – afferma il coach della Stosa Maurizio Lasi (nella foto) – Arezzo è una squadra ben allenata, Marco Evangelisti lo conosco bene, è un amico che ho anche allenato qualche anno fa e in panchina è un ragazzo molto preparato: vedo che la squadra lo segue. Noi stiamo ancora cercando gli equilibri migliori - conclude il coach rossoblu - inserendo al meglio i nuovi arrivati che ci danno più profondità e qualità. Queste cose richiedono tempo, quando riusciremo a sfruttare bene tutte le nostre armi potremo aumentare l’intensità e andare ad un ritmo difficile da raggiungere per le altre squadre".