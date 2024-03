Stosa Virtus sul parquet di Saronno. Ceccarelli: "Vogliamo fare risultato"

La Stosa è attesa questa sera dalla prima di due trasferte consecutive molto complicate in Lombardia. Alle 21 (diretta integrale della gara sulla pagina Facebook ufficiale della Virtus) la formazione rossoblu scende in campo a Saronno per affrontare i padroni di casa della Robur (mercoledì 27 nuovo viaggio in Lombardia questa volta a Pavia). La squadra locale dopo aver dominato la prima fase, conclusa al primo posto con un bel vantaggio sulle inseguitrici, sta viaggiando spedita anche nel play in Gold dove si trova in testa a pari merito con Empoli e Cecina. Saronno è squadra tosta e talentuosa con elementi che giocano insieme ormai da molti anni e che fanno della fisicità e del gioco in transizione le loro armi migliori. Il quintetto allenato da coach Biffi è veramente impressionante a livello di stazza, a partire dal play De Capitani, che sfiora i 2 metri di altezza, passando per Beretta, Negri, Romanó, fino al pivot Quinti. Alla Stosa servirà dunque una prestazione di alto livello per tenere testa ad un avversario in fiducia e quasi imbattibile davanti al proprio pubblico (una sola sconfitta subita in stagione).

Nelle file rossoblù dovrebbe rientrare Calvellini dopo il virus influenzale che lo ha costretto ai box nel match contro Casale. Le condizioni della guardia senese, fresca di rinnovo, non sono certamente delle migliori, ma la sua voglia di scendere in campo andrà oltre le condizioni fisiche precarie. Da valutare invece la situazione relativa a Olleia e Berardi, entrambi febbricitanti e a rischio per il match odierno. "Saronno è una squadra di assoluto valore, come dimostrano le vittorie a Cecina e a Empoli – afferma l’assistant coach della Stosa Edoardo Ceccarelli (nella foto) – È una squadra che gioca una pallacanestro molto dinamica fatta di transizione, 1 contro 1 e tiri da fuori. Dovremo quindi fare particolare attenzione alla transizione difensiva ed essere bravi a non lasciar loro spazi nei primi secondi dell’azione perché sono bravi a sfruttarli. Per quanto ci riguarda dovremo giocare una partita ordinata e precisa in attacco, facendo girare il pallone per mettere in difficoltà la loro qualità difensiva. I loro giocatori di riferimento sono senza dubbio il play De Capitani e l’ala Pellegrini, oltre al lungo Quinti bravo nell’andare a rimbalzo offensivo e a farsi trovare sugli scarichi. Sappiamo che sarà una partita complicata, ma andremo là con la voglia di fare un buon risultato".