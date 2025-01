Stosa Virtus, una clamorosa beffa!. Lucca graziata nel finale da Gianoli

LUCCA 70STOSA 69

LUCCA: Landucci, Brugioni ne, Lippi 8, Dubois 16, Barsanti ne, Simonetti 3, Tempestini 5, Del Debbio 10, Vignali 12, Pierini, Candigliota ne, Trentin 16. Allenatore Olivieri.

STOSA: Bartoletti 4, Dal Maso, Falchi ne, Joksimovic, Zocca 9, Olleia 4, Costantini 10, Calvellini 12, Gianoli 10, Braccagni 9, Guerra 9, Chellini ne. Allenatore Evangelisti.

Parziali: 6-13; 30-36; 52-46.

LUCCA – Beffa incredibile per la Stosa che perde in casa della capolista di un solo punto. Il tiro della vittoria di Gianoli gira letteralmente sul ferro negando un successo che sarebbe stato meritato. La partenza è molto lenta da parte di entrambe le squadre che in avvio faticano a trovare la via del canestro. Il punteggio dopo 3’ è infatti piantato sul 2-2 con una realizzazione per parte. A metà tempo si sblocca Zocca che ne mette 5 di fila portando la Virtus sul 3-7. I rossoblù vanno avanti 3-10 ma una persa banale rimette in moto Lucca che segna con Trentin. Un primo quarto a punteggio bassissimo si chiude 6-13 per la Stosa.

In avvio di secondo quarto si segna molto di più: la Virtus trova punti da Braccagni e Costantini e tocca la doppia cifra di vantaggio (13-23) a 7’ dalla sirena di metà gara. I senesi toccano il +11 ma una serie di banali palle perse consentono ai locali di rifarsi sotto grazie ai canestri di Trentin e Dubois. Lucca si riporta a -2 (29-31), ma la tripla di Costantini e il canestro di Guerra a fil di sirena ristabiliscono le distanze alla pausa di metà gara. I primi 20’ si chiudono con la Stosa avanti 30-36.

La ripresa del gioco dopo l’intervallo è di nuovo avara di canestri: in 6’ la Stosa segna incredibilmente solo un punto dalla lunetta con Gianoli, Lucca non fa troppo meglio ma riesce comunque a trovare il vantaggio con il lay up di Dubois ed i canestri da sotto di un ottimo Lippi (40-37 al minuto 26). Costantini impatta ma i padroni di casa cominciano a segnare da fuori con grande continuità. I canestri di Vignali e Del Debbio danno il +7 al BCL. Il punteggio a fine quarto è 52-46 per Lucca.

In avvio di ultimo quarto la Stosa ci crede e torna subito a -2. Purtroppo si fa male Braccagni, fin lì molto positivo, ma i senesi non mollano di un centimetro e replicano ai canestri di Vignali e Dubois riportandosi a -4 a 2’25’’ dalla fine delle ostilità. Del Debbio mette una tripla incredibile dall’angolo per il +7 interno ma i rossoblu non mollano e con Guerra e Calvellini la riprendono. I rossoblu difendono forte e si prendono il possesso della vittoria: Guerra va dentro, Trentin lo stoppa, ma Gianoli prende il rimbalzo e tenta il tiro della vittoria che gira due volte sul ferro e beffa un’ottima Stosa.