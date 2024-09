Stosa Virtus, una serata incredibile. Grande nervosismo e gara senza senso

Quella che doveva essere una amichevole è diventata una lotta all’ultimo colpo, rischiosa e senza senso. Una situazione mai vista e che non ha portato vantaggi a nessuno. San Miniato ha fatto di tutto per metterla in caciara fin dal primo momento e in più di una occasione si è rischiata la sospensione per i troppi colpi proibiti ed il nervosismo dilagante. Venendo alla cronaca, difficile da fare in questi casi ma doverosa, San Miniato conferma le premesse della vigilia e parte fortissimo. Gli ospiti difendono in modo aggressivo recuperando palloni e ripartendo forte in contropiede. Dopo 2’30’’ di gioco il punteggio vede l’Etrusca avanti 2-7. La partita è tesa fin da subito e volano anche un paio di colpi proibiti che costringono gli arbitri a fermare il tempo per parlare con le due panchine. La gara è abbastanza complicata da commentare perché ci sono contatti che vanno ben oltre il gioco. La gara si ferma di nuovo perché la tensione sale ma si decide di continuare a giocare con il primo quarto che si chiude 18-27 per San Miniato. Nel secondo periodo gli animi sembrano più calmi: la Stosa parte meglio e con Gianoli, Bartoletti e Zocca si porta sul 9-4. Gli ospiti salgono a quota 19 falli dopo 15 minuti di gioco ma la Virtus non si scompone e si porta avanti in modo deciso (14-7 a metà tempo). San Miniato risponde per le rime e torna sotto nel punteggio, ma Zocca e Dal Maso confezionano il nuovo allungo rossoblu. Il quarto si chiude 26-22 per i senesi. Nel terzo periodo parte meglio la Virtus che dopo 3’ di gioco è avanti 7-1 grazie ai canestri di Zocca e Gianoli. La Stosa gioca molto bene, aggressiva in difesa e concreta in attacco. I canestri da sotto di Costantini e Braccagni consentono ai rossoblu di portarsi sul +10 (15-5) a 3’47" dalla terza sirena. Il vantaggio rimane pressoché invariato intorno ai 10 punti per tutto il periodo, ma nel finale Olleia e soci allungano ancora chiudendo sul 26-10. Da segnalare l’infortunio a Joksimovic che rimarrà in panchina per tutto il secondo tempo per una botta al gomito. L’ultimo parziale è equilibrato fin dall’inizio: Zocca e Braccagni segnano con continuità, Cravero e Mancini rispondono per le rime. A metà tempo siamo 11-9 Virtus. Il punteggio rimane sempre in bilico con il quarto che si chiude 22-21 per i rossoblu che alla fine si impongono 92-80. La partita è arrivata al termine, e viste le premesse non è poco, con grande fatica dopo 2 ore e 10 di gioco e con 47 falli per gli ospiti.

Stosa: Bartoletti 19, Braccagni 10, Calvellini 8, Zocca 21, Costantini 11, Dal Maso 8, Gianoli 4, Olleia 10, Joksimovic 1. All. Evangelisti.

Parziali: 18-27, 26-22, 26-10, 22-21.