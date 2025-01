Stosa, Vismederi e Mens Sana sul parquet. Tutte vogliono piazzarsi tra le prime sei

A distanza di tre giorni dalla vittoria casalinga contro Cecina, la Stosa Virtus torna di nuovo sul parquet per il secondo impegno interno consecutivo. Oggi alle 21 al Palacorsoni la formazione di coach Evangelisti affronta il Dany Quarrata in un match che vale tanto sotto molteplici aspetti. La qualificazione tra le prime sei, quando mancano solo due giornate al termine della prima fase (i rossoblù giocheranno l’ultima gara domenica a La Spezia), non è ancora persa. Certo servirebbero numerose combinazioni positive affinché il sogno diventi realtà, ma in ogni caso stasera per i rossoblù ci sono due punti molto pesanti in palio visto che anche i pistoiesi non sono ancora certi di un posto tra le prime sei, con le due squadre che potrebbero quindi ritrovarsi a combattere nella seconda fase.

La Virtus si presenta all’appuntamento odierno con tanta voglia di vincere per alimentare una benché lieve fiammella di speranza e per provare a giocarsi le proprie chances fino alla fine. Coach Evangelisti deve far fronte a qualche acciacco dei suoi giocatori, ma la situazione è monitorata dallo staff medico. "Quarrata è una squadra molto fisica, già alla vigilia del campionato era una delle compagini più quotate e attrezzate – afferma l’assistant coach della Stosa Filippo Totaro – Durante il campionato hanno avuto qualche passaggio a vuoto ma restano in lotta per posizionarsi tra le prime sei. E’ una squadra fisica, che fa dell’intensità e dell’agonismo la propria carta vincente sia in attacco che in difesa. Se in difesa provano di continuo a rompere i giochi per tutta la durata dell’azione, in attacco si appoggiano molto ai propri lunghi spalle a canestro sia per l’uno contro uno che per aprire il campo innescando i tiratori. Noi – conclude Totaro – consapevoli di quanto di buono fatto finora nel girone di ritorno, vogliamo giocarci tutte le nostre carte e continuare il percorso di crescita per affrontare al meglio la seconda fase". Domenica il match sponsor sarà l’osteria Permalico.