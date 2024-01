Stosa vuole accelerare l’accesso ai ’play in gold’. Domenica contro Sestri servono due punti

La prima fase del campionato di serie B interregionale è al momento cruciale. A tre partite dal termine del girone B la corsa alla qualificazione al play in gold, ovvero ai primi 4 posti della classifica, è entrata nel vivo. La Stosa si approccia al rush finale dalla dalla vetta della classifica. I rossoblù di coach Maurizio Lasi, grazie al prezioso successo ottenuto domenica scorsa contro l’Olimpia Legnaia e alla contemporanea sconfitta di Cecina contro il fanalino di coda Sestri, hanno riconquistato la prima posizione in solitaria con 2 punti di vantaggio proprio su Cecina ed Empoli e 4 su Quarrata e San Miniato che si contendono la quarta e ultima posizione utile per il play in gold. "La partita di domenica scorsa ci ha dato sensazioni positive – commenta l’ala della Stosa Virtus Andrea Lombardo (foto) – Dovevamo riprendere il cammino positivo dopo 2 ko consecutivi e soprattutto ci serviva per prepararci al meglio in vista di una seconda fase dove vogliamo arrivare con più punti possibili. È stato bello perché siamo tornati a vincere davanti al nostro pubblico. Speriamo di lavorare bene questa settimana come nella scorsa per prepararci ai prossimi difficili impegni".

Il prossimo step per la Virtus si chiama Sestri: domenica pomeriggio la formazione senese andrà ad affrontare in terra ligure il fanalino di coda che nel turno scorso ha realizzato l’impresa andando a vincere di ben 20 punti in casa di Cecina. Una partita importante che potrebbe dare ai senesi la certezza matematica della qualificazione al play in gold con 2 turni di anticipo. "Domenica – prosegue Lombardo – conquistando i 2 punti potremmo essere matematicamente nei primi 4 posti. Sarà quindi una gara fondamentale per mettere un punto fermo sulla qualificazione, che era il primo obiettivo stagionale, poi potremmo incominciare a pensare alle sfide successive e a guardare le squadre che dovremo affrontare nella seconda fase, dove cercheremo di fare il meglio possibile e classificarci nella migliore posizione possibile nella eventuale griglia play-off".