Successo a Bolzano. Matelica felice a metà

In attesa di conoscere l’esito della risonanza magnetica, cui si è sottoposta ieri Debora Gonzalez, capitano della Halley Thunder Matelica vittima di un infortunio sabato scorso a Bolzano, la formazione di coach Sorgentone è di nuovo in palestra per preparare al meglio il prossimo incontro casalingo contro Ponzano (sabato a Cerreto, ore 18.30). Nel frattempo si gode anche il secondo posto in classifica, grazie al sesto successo di fila. "Quella in Alto Adige – ha detto il tecnico Sorgentone – è stata una partita agonisticamente bella per 40 minuti, tecnicamente avvincente fino all’infortunio di Gonzalez, perché poi è diventata più che altro una gara emotiva. Le ragazze hanno affrontato la precaria situazione in cui si sono trovate mettendo in campo tutto il cuore che potevano. Dobbiamo essere orgogliosi di questa Thunder che è riuscita a vincere una sfida punto a punto, fuori casa, contro una valida squadra di pari classifica, dovendo fare a meno della sua miglior realizzatrice nell’ultimo quarto d’ora di gioco. È la nostra sesta vittoria, la terza in trasferta, molto pesante come quella conquistata a Roseto". A proposito delle abruzzesi, sono loro adesso a guidare il girone B di A2 femminile, avendo vinto il big match con Udine che retrocede così in seconda posizione assieme alla Halley Thunder, con due lunghezze di ritardo sulla capolista ma una gara da recuperare. Udine e Matelica si ritroveranno di fronte il 6 dicembre, in Friuli, e chi vince aggancia Roseto in vetta alla classifica. Pure altre formazioni hanno una partita in meno: Umbertide, Rovigo, Abano Terme, Vicenza (2 incontri in meno) e Ponzano. Quest’ultimo, con 10 punti, è terzo a -2 dalla Thunder. Il prossimo avversario non sarà un facile cliente per la Halley, priva peraltro di capitan Gonzalez.

m. g.