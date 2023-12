Successo agli European Youth Basketball League. Brillano gli Under17 Eccellenza della Mens Sana

E’ iniziata col piede giusto la prestigiosa avventura dei giovani Under17 Eccellenza della Mens Sana Basketball Academy (foto) alla European Youth Basketball League, la competizione che riunisce i settori giovanili più importanti in Europa. I biancoverdi di coach Nicola Discepoli hanno infatti vinto quattro gare su quattro nella prima tappa Eybl a Francavilla Fontana. La Mens Sana ha battuto Francavilla (63-51), Belgrado (70-50), Sibiu (54-29) e Roseto (75-43) e ha staccato il pass, con il primo posto nel girone, alla fase successiva, in programma dall’11 al 14 gennaio a Praga. "Un ottimo risultato dal punto di vista sportivo – ha detto coach Discepoli – giunto un po’ a sorpresa perché non era facile inserire immediatamente i giocatori nuovi. Ma per i ragazzi è stata soprattutto di una grande esperienza umana, oltre all’aspetto molto importante per la Mens Sana di essere tornata ad avere visibilità internazionale, a prendere contatti con altri club europei, in una dimensione che fa storicamente fa parte del Dna di questa società". Rinforzata dai prestiti di Minnucci e Pacini (Pino Firenze) e Solinas (Basket 90 Sassari) la Mens Sana ha dimostrato le sue qualità. "A Praga – conclude Discepoli – ci aspetta un livello di basket superiore, dato che dal nostro girone usciranno le squadre finaliste che andranno a giocarsi il titolo in Lituania. Prepareremo l’appuntamento in palestra e continueremo a integrare giocatori da altre realtà, soprattutto toscane: è un’opportunità per i ragazzi, oltre che un’occasione di stabilire partnership con le società di appartenenza". "Una bella soddisfazione per i ragazzi e tutto il club – le parole del presidente Francesco Frati, presente a Francavilla con Pierfrancesco Binella, direttore tecnico della ‘cantera’ di viale Sclavo –. E’ un livello a cui non erano abituati ma che hanno affrontato alla grande dimostrando di poterci stare. Quattro vittorie che dimostrano l’affiatamento del gruppo. Grazie a loro, alle famiglie che li hanno sostenuti, a Pino Dragons e Basket 90 Sassari che ci hanno consentito di utilizzare i propri giocatori e agli sponsor (Starplane, Tiemme, Bird Controll e Fusi&Fusi)".

Guido De Leo