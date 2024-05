"Successo e competizione: il presidente del Costone auspica una wild card per la Mens Sana"

"A prescindere da come vada a finire, il campionato di Costone e Mens Sana è di grandissimo successo. Mi auguro che la Federazione pensi a una wild card per un eventuale ripescaggio in B interregionale per la perdente della finale". Parole del presidente del Vismederi Costone Emanuele Montomoli (nella foto) a Canale 3 Toscana in occasione di un "faccia a faccia" tv con il presidente della Mens Sana Francesco Frati. "Il Costone merita di vincere per tutto il percorso stagionale – ha detto il numero uno gialloverde -. È stato fatto un cammino costantemente in testa con grande impegno e applicazione da parte di ragazzi e staff tecnico. Sono riusciti ad amalgamarsi e a fare un bel gruppo. Se dovessimo fare la B interregionale il prossimo anno, ad oggi saremmo già competitivi, magari con un paio di innesti mirati. Ma – ha detto ancora Montomoli – entrambe le squadre possono dire di aver già vinto: basti vedere i dati sul pubblico e quante persone sono venute a vedere le partite. Avere così tante persone al PalaOrlandi credo sia un successo che merita di essere premiato. Il pubblico può essere considerato un fattore nella serie – ha detto ancora Emanuele Montomoli -. Ma oltre al tifo temo la freschezza della Note di Siena. La Mens Sana gioca sempre al massimo, mettendo sempre il cuore oltre l’ostacolo. Da parte nostra, il Costone ha accettato il ruolo di favorita – ha aggiunto Montomoli -. Abbiamo imparato a convivere con la pressione ma questa finisce quando l’arbitro alza la palla a due. Ora però c’è anche da affrontare il sesto uomo che, per la Mens Sana, è il pubblico: un vero valore aggiunto. Giocare punto a punto contro la Mens Sana può essere sempre rischioso: basti vedere quello che è successo a San Vincenzo che, anche dopo aver costruito vantaggio considerevoli, si è vista raggiungere e superare dai biancoverdi. Quale può essere la chiave? – ha concluso il presidente del Costone - Crederci fino in fondo senza mollare mai".

AF