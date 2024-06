Successo per l'Under 15 della Scuola Basket Arezzo: vince il titolo regionale con determinazione

di Luca Amorosi

Altro successo per il settore giovanile della Scuola Basket : l’Under 15 ha vinto il titolo regionale battendo in finale Pontedera 70-64 alla fine di un autentico tour de force. La squadra di Umberto Vezzosi può quindi festeggiare un successo meritato: "In finale temevo un calo fisico che c’è stato solo nell’ultimo quarto, ma siamo stati bravi a difendere il vantaggio", ha detto il coach. La vittoria a inizio stagione non era preventivata: "Questo gruppo è molto unito, ma doveva crescere: la maggior parte infatti sono ragazzi del 2010. Già da un torneo a San Miniato a settembre ho capito però che potevamo essere competitivi: durante l’anno i ragazzi hanno fatto grandi sacrifici, molti giocando anche il campionato riservato ai 2010. Ho sempre detto loro che la volontà supera la qualità: cuore, motivazione, concentrazione e attenzione fanno la differenza, come in semifinale con Montevarchi, quando avevamo due assenze pesanti e poi, per falli, abbiamo perso anche i nostri due lunghi. Eppure, siamo rimasti in partita e nel supplementare abbiamo difeso in modo eccezionale e giocato con lucidità, altra cosa in cui sono cresciuti tanto".

Qual è il segreto? "A loro – spiega l’esperto coach – chiedo sempre di alzare l’asticella: puntare a giocare in Nba, sognare in grande". È un titolo che certifica anche il lavoro svolto dalla Sba nel vivaio, come rimarca Vezzosi: "Abbiamo le finali Under 14 e le fasi finali Interzona Under 19. Se tutte le nostre formazioni arrivano in fondo significa che siamo nella direzione giusta. Sono ad da nove anni, ho firmato un contratto per altri tre e ogni anno è stato fatto un passo avanti in strutture, istruttori, materiale, giocatori".