Sugli altri campi. Giornata di scontri diretti. Forlì sfida la Fortitudo

Sono tutte in programma nella giornata di oggi, le gare valevoli per la terza di ritorno del girone rosso. La particolarità, sostanzialmente mai verificatasi fin qui, è che si tratta quasi solo di scontri diretti. A partire da quello per la vetta, con Forlì che vuole approfittare del fattore Unieuro Arena contro la Fortitudo Bologna per l’aggancio in vetta. Oppure quello tra due delle tre terze a 18, Udine e Verona, che al PalaCarnera daranno vita a uno scontro tra una delusa dall’infrasettimanale (friulani ko a Piacenza) e una squadra in striscia di quattro vittorie (Verona). Quasi allo stesso livello di classifica la sfida tra l’indiscussa sorpresa del campionato, Nardò, e una Trieste che non vuol perdere il treno del primo posto. Tra chi sgomita nella parte bassa, oltre a Rbr e Orzinuovi, ecco anche Chiusi e Cividale, protagoniste di un match d’importanza cruciale per non affrontare il resto della regular season e la fase a orologio con lo spettro dell’ultimo posto. Le pericolanti guardano con estrema attenzione a quanto accadrà a Piacenza, con l’Assigeco che può andare a +4 su Cento con il 2-0 negli scontri diretti. La stessa Cento, con un ko, terrebbe vive tante speranze di ottavo posto di chi insegue. La classifica: Bologna 22; Forlì 20; Trieste, Verona e Udine 18; Nardò 14; Piacenza 12; Cento 10; Rbr, Orzinuovi e Cividale 6; Chiusi 4.