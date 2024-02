Sugli altri campi. L’ex Jazz Johnson torna in Romagna

È la prima giornata della fase a orologio e, come tutti i turni dispari, vedrà in casa le squadre del girone rosso. Ieri sera si sono giocate Trieste – Luiss Roma e Cento – Monferrato, ma a fare rumore è ancora il successo di Cividale (Lamb 21) con Trapani nell’anticipo di venerdì, solo il secondo ko per i siciliani in stagione. Oggi le prime tre del girone rosso avranno tutte a che fare con squadra attualmente dentro ai playoff nel verde. Jazz Johnson, prima dell’amarcord di domenica prossima con Rbr, andrà a Forlì con la sua Rieti per cercare il colpo grosso. Allo stesso modo seconda e terza, Fortitudo e Udine, avranno quinta e sesta del verde, Cremona e Milano. Sfide d’alto livello per cercare una migliore griglia playoff. Tra Piacenza e Vigevano è lotta tra due squadre che potrebbero rischiare, mentre Chiusi e Orzinuovi avranno un impegno complicatissimo con i colossi Torino e Cantù, terza e seconda nell’altro girone. Nardò vuole approfittare dello scontro col fanalino di coda Latina per assicurarsi due punti importanti. Infine, domani, Verona – Treviglio, al momento ampiamente dentro le prime otto. La classifica del girone rosso: Forlì 36; Fortitudo Bologna 34; Udine e Verona 30; Trieste 28; Piacenza, Rbr Rimini e Cento 18; Nardò e Cividale 16; Orzinuovi 12; Chiusi 10. Cividale una partita in più.