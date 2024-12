Sugli altri campi. Tra Cantù e Udine sfida d’alta classifica

Dopo le partite di ieri sera, Milano – Nardò e Cividale – Orzinuovi, ecco che oggi si completa la 17ª giornata le altre otto gare. Il big match è quello di Desio tra Cantù e Udine, un confronto tra due squadre in salute che non vogliono perdere terreno nei confronti della capolista Rimini. Entrambe sono a -4 con 24 punti e lo scontro diventa particolarmente interessante per capire se Cantù comincerà davvero un cammino da schiacciasassi, soprattutto adesso che ha preso anche Hogue, oppure Udine potrà battagliare alla pari.

A Bologna si gioca Fortitudo – Brindisi, partita tra due delle squadre che hanno più deluso in questa prima parte di stagione. Entrambe stanno risalendo, ma la posizione di classifica non soddisfa ancora le ambizioni delle rispettive piazze. Avellino va a Torino per strizzare l’occhio ai playoff, mentre Pesaro, in casa con Cremona, vuol definitivamente salutare le zone basse della graduatoria. Tra Livorno e Piacenza è scontro salvezza, con quattro punti a dividere le due squadre. Infine, Forlì non può sbagliare in casa con Vigevano, così come Rieti che ospita Cento.

La classifica: Rimini 28; Cantù e Udine 24; Cividale 22; Milano 20; Forlì, Rieti, Avellino e Verona 18; Fortitudo Bologna e Orzinuovi 16; Torino, Brindisi e Pesaro 14; Cremona 12; Cento, Nardò e Livorno 10; Vigevano 8; Piacenza 6.