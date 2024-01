Sugli altri campi. Udine ospita Forlì per il big match di giornata

Per una volta tutte assieme, nella stessa giornata. Il girone rosso celebra il suo turno numero 21 e lo fa con 6 partite in contemporanea, con diversi scontri diretti per le posizioni di vertice e anche a cavallo tra playoff e playout. In alto il match clou è quello di Udine, con l’Apu a ospitare Forlì per tentare l’aggancio a 32. Ne potrebbe approfittare la Fortitudo per issarsi a 34 ma il compito, seppur casalingo, non è di quelli più semplici visto che Cividale, tanto più con un Lamb in più nel motore, è la squadra più calda del girone. Nardò, con coach Dalmonte al debutto, cerca il 7° posto in vista dell’orologio, con Verona che però vuole accorciare il più possibile rispetto a quelle davanti per non essere relegata al ruolo di quinta del gruppo di testa. Piacenza ha una partita delicatissima in casa con Chiusi, da non sbagliare per non essere risucchiata del tutto nel vortice del gruppone dietro. Cento, infine, vuole approfittare del turno interno con Orzinuovi per una posizione migliore in vista dell’orologio. La classifica: Bologna e Forlì 32; Udine 30; Trieste 28; Verona 26; Piacenza 18; Cento e Nardò 16; Cividale e Rimini 14; Orzinuovi 8; Chiusi 6.