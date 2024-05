Superata Pistoia. Varese chiude col sorriso. Ma il bilancio è in rosso

BASKET SERIE A

La Pallacanestro Varese saluta la stagione di LBA battendo una Pistoia che era già ai playoff. Una prestazione rotonda per la squadra di Bialaszewski, che ha 39 punti da Davide Moretti con 6/9 dall’arco e 18 da Nico Mannion, forse alla sua ultima uscita con la squadra lombarda. Una stagione non all’altezza per Varese, certamente ben diversa da una Pistoia che ha strabiliato tutti conquistandosi prima un posto alle Final Eight di Torino, quindi anche alla post-season. Per i padroni di casa è però una giornata con le polveri bagnate da 3, 7/25, e con Willis e Ogbeide sotto il loro consueto livello.

Da segnalare i 12 di Charlie Moore in regia e i 18 di Varnado per la squadra toscana. Ora per Varese molto passerà dalle decisioni estive, per un gruppo che rischia di essere nuovamente stravolto dal mercato. A.L.M.