Supercoppa a2. Orzinuovi si arrende. Sfuma il bis lombardo

L’Orzinuovi dal cuore enorme si arrende nel finale alla corazzata Fortitudo Bologna e manca il clamoroso “bis“ lombardo nella Supercoppa di basket. Bresciani in partita per quaranta minuti in A2, contro gente come Fantinelli, l’ex Brescia Gabriel, e soprattuto Fabio Mian, dominatore indiscutibile con 28 punti. La Gruppo Mascio gioca una gara orgogliosa, ribaltando il disavanzo del secondo quarto quando la Effe volava a +11 con 31 punti. La rimonta parte nel quarto parziale, sino alla bomba del pari mancata da Costi con meno di 30 secondi da giocare. Tanti i buoni segnali per Franco Ciani, nonostante il ko.

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI - FORTITUDO BOLOGNA 91-94 (23-22, 19-31, 25-25, 24-16)A.L.M.