Svethia Recanati vince contro Amatori Pescara: playoff vicini

"La squadra è stata brava contro Amatori Pescara, ha difeso molto bene e in attacco ha messo in pratica quanto preparato in settimana". Lorenzo Andreani, capitano della Svethia Recanati, commenta il successo 74-59 sull’Amatori Pescara nella penultima giornata dei Play In Gold. Manca ancora un turno e i leopardiani possono chiudere anche alla seconda piazza, male che vada è terzo posto. "Ora – spiega – è difficile ipotizzare chi possa essere l’avversario nei playoff, di certo sarà una squadra di valore ma avremo il vantaggio di giocare in casa gara 1 e l’eventuale bella". A L’Aquila i recanatesi giocheranno l’ultima gara dei Play In Gold. La seconda fase della stagione è stata molto positiva. "Ha detto – spiega il capitano – che abbiamo tanto carattere, abbiamo avuto 35 assenze in 32-33 gare, solo chi è organizzato e ben allenato può superare forfait importanti, abbiamo giocato bene non dando punti di riferimento, facendo girare la palla in modo da stancare l’avversario". Il traguardo dei playoff non è stato inaspettato. "Ci credevo a inizio stagione perché abbiamo un gruppo rodato, un sistema di gioco collaudato e inserito giocatori bravi sotto ogni punto di vista. Nonostante l’agguerrita concorrenza non ho mai pensato che fossimo inferiori agli altri, però non credevo che potessimo arrivare tra le prime tre posizioni".